Toto Wolff (Mercedes): «Können mehr Risiken eingehen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff macht sich nach den Plätzen 5 und 7 von George Russell und Lewis Hamilton im Baku-Qualifying nichts vor. Er weiss: «Der Rückstand auf die Spitze ist gross.»

«Ich glaube, wir haben diesmal höchstens damit rechnen können, dass wir das drittschnellste Team sein würden», erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nach dem Baku-Qualifying, das George Russell auf Platz 5 und Lewis Hamilton auf Platz 7 beendet haben. Zwischen den beiden Silberpfeil-Piloten hatte sich Pierre Gasly als Sechstschnellster eingereiht.

«Er hat eine wirklich starke Runde hingelegt, um zwischen uns zu kommen», lobte der Wiener den AlphaTauri-Piloten. Und mit Blick auf die eigene Leistung gestand er unumwunden: «Es besteht kein Zweifel daran, dass der Rückstand auf die Spitze gross ist.»

«Die Runde hier ist sehr lang und uns fehlt es so ziemlich überall an Leistung. Ich wünschte, dass ich mir diese Art von Vergleichen mit den Spitzenreitern in Zukunft nicht mehr ansehen müsste», ergänzte Wolff, der angesichts der Ausgangslage grinsend erklärte: «Wenn wir das Rennen morgen durch eine rosarote Brille betrachten, sehen wir hoffentlich, dass die vier Fahrer an der Spitze in Kurve 1 miteinander kollidieren und ausfallen. Dann haben wir eine Chance, das Rennen zu gewinnen.»

«Wenn wir aber von unserem reinen Tempo ausgehen, sind die Plätze 5 und 6 realistisch», fügte der 50-Jährige eilends an. Er betonte aber auch: «Die Strategie kann eine wichtige Rolle spielen, man kann aufholen und Positionen gutmachen, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. In der Position, in der wir uns befinden, können wir mehr Risiken eingehen, denn wenn man der Jäger ist, ist die Situation eine andere als an der Spitze. Also werden wir alle Optionen für das Rennen prüfen.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775