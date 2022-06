Christian Horner: «Wiedergutmachung für 2021»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich nach dem Rennen in Baku über den Sieg von Max Verstappen und den zweiten Platz von Sergio Pérez. Der Brite zeigte auch Mitgefühl für Gegner Charles Leclerc.

Im Aserbaidschan-GP deutete zunächst alles auf einen engen Spitzenkampf zwischen den Red Bull Racing-Fahrern und Charles Leclerc hin, doch letzterer fiel in Runde 19 durch einen Motorschaden aus und überliess das Feld damit kampflos seinen Hauptgegnern. Diese nahmen die Chance dankend wahr und kreuzten die Ziellinie auf den ersten beiden Positionen, wobei Max Verstappen die Nase vor Sergio «Checo» Pérez behielt.

Den Ausfall des Ferrari-Stars wurde nicht nur in den eigenen Reihen bedauert, auch Christian Horner hatte Mitleid mit dem Monegassen. Bei «Sky Sports F1» erklärte der Teamchef von Red Bull Racing: «Es wäre schon faszinierend gewesen, zu sehen, wie das Ganze ausgegangen wäre. Denn Charles nutzte die erste virtuelle Safety-Car-Phase zum Reifenwechsel, der damit sehr früh vonstatten ging. Das wäre ein sehr langer Stint für ihn geworden, hätte er nur einmal gestoppt.»

«Wir blieben mit beiden Piloten auf der Bahn und hatten wegen des späteren Stopps Reifen drauf, die acht oder neun Runden frischer waren. Wenn man noch das gute Tempo, das wir hatten, dazurechnet, dann ergibt das eine sehr gute Form», ist sich der Brite sicher. «Aber letztlich haben wir nicht gesehen, wie es ausging, denn Ferrari und speziell Charles hatten Pech. Für unsere Jungs war es aber ein grossartiger Tag, denn sie sind beide fantastisch gefahren», ergänzte er.

Der 48-Jährige erklärte auch: «Beide haben genau das gemacht, was wir vor dem Rennen besprochen haben: Sie liessen sich genügend Platz und nach Charles Ausfall ging es nur noch darum, das Rennen kontrolliert zu beenden, um die Punkte einzufahren. Der Reifenabbau gestaltete sich bei Checo etwas höher als bei Max, wir konnten in den Daten erkennen, dass seine Hinterreifen etwas stärker einbrachen, was ungewöhnlich ist, weil das Reifenmanagement normalerweise eine seiner Stärken ist. Seine Ingenieure werden sich die Daten sicherlich auch mit Blick auf Montreal anschauen, weil uns dort eine ähnliche Strecke erwartet.»

Und über Sieger Verstappen sagte er strahlend: «Er hat eine reife Leistung gezeigt und in vielerlei Hinsicht war das auch Wiedergutmachung für 2021 als er durch einen Reifenschaden ausgefallen ist. Deshalb haben wir auch die Reifen in den letzten 20 Runden noch einmal gewechselt. Er fuhr einwandfrei und es war fast, als wäre er in Le Mans, denn wir gaben ihm eine Rundenzeit vor, um das Auto möglichst zu schonen. Das hat er dann umgesetzt.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)

Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3