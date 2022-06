Toto Wolff: «Hätte auch der 2. Platz werden können»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist sich sicher: Lewis Hamilton und George Russell hätten im Qualifying in Montreal auch besser abschneiden können. Dennoch blickt er zuversichtlich aufs Rennen.

Das Mercedes-Duo schaffte es im Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve bei schwierigen Bedingungen ins Q3. George Russell wagte sich als Einziger auf den weichen Reifen zum letzten Versuch auf die Piste – und wurde für seinen Mut nicht belohnt. Ein Ausrutscher sorgte dafür, dass er nicht über den achten Platz hinauskam. Lewis Hamilton schaffte die viertschnellste Runde.

Dennoch war Toto Wolff nicht ganz zufrieden. Der Motorsportdirektor der Silberpfeile erklärte unumwunden: «Wir waren heute bei nassen Bedingungen ziemlich konkurrenzfähig, und die Plätze 4 und 8 liegen unter dem, was wir hätten erreichen können.»

«Lewis hat im Q3 einen grossartigen Job gemacht und den vierten Platz erreicht. Leider war er in einem anderen Rhythmus als die anderen Fahrer und fuhr seine Zeit eine Runde früher als sie, so dass er die Strecke nicht im besten Zustand erwischte. Wenn wir uns die relative Leistung des gesamten Feldes ansehen, hätte es also auch der zweite Platz sein können», ist sich der Wiener sicher.

«Was George betrifft, so hat mir seine Entscheidung gefallen, auf die Slicks zu wechseln», stellte sich Wolff hinter die Entscheidung des jungen Briten. «Und es hat sich gelohnt, das Risiko einzugehen. Dies ist der Moment, in dem wir Risiken eingehen können, und ich bin für solche mutigen Entscheidungen zu haben – es hätte ein Heldenmoment werden können, aber diesmal hat es nicht sollen sein», fügte er an.

«Mit Blick auf das Rennen erwartet uns eine durchmischte Startaufstellung und die Wettervorhersage sagt wärmere, trockenere Bedingungen voraus. Es wird also viele Möglichkeiten geben, sowohl bei der Strategie als auch den Autos um uns herum, die nicht von ihren gewohnten Positionen losfahren», erklärte der 50-Jährige daraufhin.

Qualifying, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575