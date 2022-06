Helmut Marko: «Alonso ist ein fairer Gegner»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko freute sich nach dem Kanada-Qualifying über die Pole von Max Verstappen. Der Grazer erklärte auch, warum er sich wegen dem 2. Startplatz von Fernando Alonso keine Sorgen macht.

Dr. Helmut Marko hatte nach dem Qualifying in Montreal gute Laune, als er vor die TV-Kameras trat. Der Motorsportberater von Red Bull durfte sich über die Pole von Red Bull Racing-Star Max Verstappen freuen. Gleichzeitig sorgte Sergio «Checo» Pérez mit seinem Abflug und dem 13. Startplatz für eine Enttäuschung.

Diese hielt sich aber im Rahmen, wie Marko erklärte: «Checo bremste 20 Meter später als Verstappen, das kann nicht gutgehen. Er war ein bisschen unter Druck, denn im Regen ist es nicht so gut für ihn gelaufen. Aber der dreizehnte Startplatz geht noch auf dieser Strecke.»

Für Polesetter Max Verstappen gab es ein dickes Lob vom strengen Grazer: «Das war eine echte Machtdemonstration. Er war mehr als eine halbe Sekunde vorn und fuhr die Runde ohne jegliche Unsicherheit. Eine derart beachtliche Leistung habe ich schon lange nicht mehr gesehen.»

Zum Rennen, das Verstappen neben Altmeister Fernando Alonso aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen wird, sagte der 79-jährige Ex-Rennfahrer: «Der Altersunterschied beträgt fast 20 Jahre. Aber Alonso ist ein fairer Gegner, da habe ich keine Angst in der ersten Kurve und in den ersten Runden.»

«Wir müssen einfach schauen, dass wir das Renntempo den Reifen und Bremsen entsprechend ausrichten. Das ist ja ein Kurs, der wahnsinnig auf die Bremsen geht. Aber mit dem Renntempo, das wir am Freitag gezeigt haben, können wir das Ganze mit einer gewissen Sicherheit angehen», ergfügte Marko an.

Qualifying, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575