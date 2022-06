Günther Steiner: Lob für Schumacher und Magnussen

Haas-Teamchef Günther Steiner durfte sich im Qualifying in Montreal über die Startplätze 5 und 6 von Kevin Magnussen und Mick Schumacher freuen. Hinterher erklärte er, worauf es im Rennen ankommen wird.

«Das war ein sehr guter Tag für das Team, ich glaube, das ist unsere beste kombinierte Qualifying-Leistung bisher. Beide Fahrer haben einen super Job gemacht – genauso wie das ganze Team», lobte Günther Steiner seine Haas-Mannschaft nach dem Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve, das bei schwierigen Bedingungen stattgefunden hatte

«Jeder hat einen kühlen Kopf bewahrt und alles richtig gemacht – es lief einfach nur reibungslos, und der Dank gebührt auch den Teammitgliedern, die in der Nacht ganze Arbeit geleistet haben. Wir mussten die Nachtruhe-Regelung verletzen, weil es ein Problem an Kevins Auto gab, aber alles lief am Ende ganz gut», betonte der Südtiroler.

«Wir wussten, dass wir im Regen schnell sind, und diesmal haben wir alles richtig umgesetzt», freute sich Steiner. «Wenn es kälter ist, schaffen wir es offenbar, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen. Im dritten Training hatten wir in dieser Hinsicht mit den Intermediates noch Mühe, doch dann haben wir einige Änderungen am Auto vorgenommen, die sich wie gewünscht auswirkten.»

Mit Blick aufs Rennen ergänzte der 57-Jährige: «Zunächst müssen wir es mit beiden Autos ins Ziel schaffen, das haben wir in den vergangenen Rennen nicht hinbekommen. Und dann müssen wir einfach versuchen, die Positionen zu halten oder sogar zu verbessern, sollte etwas vor uns passieren und sich die entsprechende Chance ergeben. Aber auch wenn wir die Positionen einfach halten können, bin ich sehr zufrieden.»

Qualifying, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575