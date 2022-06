Romain Grosjean: Kritik an Regelhüter in Kanada

Romain Grosjean findet in seiner Analyse zum Rennwochenende in Montreal klare Worte zu den Entscheidungen der Regelhüter, die Kevin Magnussens Rennen negativ beeinflussten und Fernando Alonso zurückwarfen.

Mit dem Kanada-GP ist das neunte Rennen der Saison über die Bühne gegangen und während sich die Spitzenreiter Max Verstappen, Carlos Sainz und Lewis Hamilton über einen gelungenen Auftritt und viele frische WM-Punkte freuten, durften sich einige Fahrer über den Rennverlauf ärgern. Dazu gehörte auch Kevin Magnussen.

Der Haas-Pilot geriet nach dem Rennstart mit dem Mercedes von Lewis Hamilton zusammen und war daraufhin mit einer schiefen Frontflügel-Endplatte unterwegs. Die Regelhüter reagierten auf einen besorgten Funkspruch des hinterherfahrenden Alpine-Piloten Esteban Ocon und zeigten ihm mit der schwarz-orangenen Flagge an, dass er wegen eines technischen Problems gleich die Box ansteuern musste. Dadurch wurde der Däne weit zurückgeworfen, was ihn natürlich ärgerte.

Magnussens früherer Haas-Teamkollege Romain Grosjean zeigt dafür kein Verständnis. Der heutige IndyCar-Pilot erklärt in seiner GP-Analyse auf YouTube: «Magnussens Rennen wurde durch die schwarz-orangene Flagge zerstört. Warum geschah das? Natürlich war sein Frontflügel nicht mehr ganz, aber es waren nur kleine Teile, die da abzufallen drohten.»

«Wenn man wirklich verhindern will, dass der Fahrer von irgendwelchen Teilen getroffen wird, dann sollte man einfach wie in der IndyCar-Serie einen Aeroscreen einführen. So trifft kein Teil mehr den Helm eines hinterherfahrenden Piloten», betont der 36-jährige Genfer.

«Ich denke wirklich, dass diese Strafe sehr hart war und Kevins Rennen ruiniert hat. Er hatte ja bereits den beschädigten Frontflügel, und er hätte nichts gegen die leichte Berührung mit Hamiltons Mercedes ausrichten können, das war einfach ein normaler Rennzwischenfall. Er lieferte sich ein gutes Duell mit Lewis, bis der Frontflügel beschädigt wurde und auch Kevins Rennen ruiniert war. Ich bin wirklich nicht einverstanden mit dieser Flagge», fügt Grosjean an.

Auch mit der Massnahme gegen Fernando Alonso, der nach dem Zieleinlauf mit einer 5-sec-Zeitstrafe bedacht wurde, weil er im Duell gegen Valtteri Bottas zu oft die Spur wechselte, ist Grosjean nicht einverstanden: «Die Gegengerade ist nicht einmal eine richtige Gerade, wie soll er da geradeaus fahren. Man sollte den Piloten etwas mehr Freiheiten im Kampf lassen. Natürlich gibt es grenzen, aber ich habe nichts gesehen, was schlecht gewesen wäre. Ich dachte, das war gutes Racing, und ich freute mich, das zu sehen.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3