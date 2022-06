Palmer: «Lewis Hamilton musste auch nicht an die Box»

In seiner GP-Analyse zum Rennen in Kanada stellt der frühere GP-Pilot Jolyon Palmer die Entscheidung der Regelhüter in Frage, Kevin Magnussen mit der schwarz-orangene Flagge an die Box zu zwingen.

Im Kanada-GP kamen sich Kevin Magnussen und Lewis Hamilton nach dem Start in die Quere, wobei sich der Haas-Pilot einen Schaden am Frontflügel zuzog. Dieser veranlasste die Regelhüter, ihm die schwarz-orangene Flagge zu zeigen, um ihn wegen eines technischen Problems an die Box zu beordern.

Der erzwungene Stopp warf den Dänen weit zurück, und die Entscheidung der Rennkommissare wurde nicht nur vom Haas-Piloten selbst, sondern auch von einer Reihe von Experten kritisiert. Auch Jolyon Palmer findet in seiner Analyse für «F1 TV» klare Worte. Der frühere GP-Star vergleicht darin den Schaden am Frontflügel mit jenem von Lewis Hamilton im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien, ein Rennen, das der Mercedes-Star für sich entschied.

Palmer betont: «Wir haben vor etwa zehn Rennen gesehen, wie Hamilton in Dschidda ins Heck von Max Verstappen fuhr. Er hatte einen sehr ähnlichen Schaden am Frontflügel wie Magnussen in Kanada, dennoch musste er nicht die Box ansteuern, ihm wurde keine schwarz-orangene Flagge gezeigt.»

Der Brite vermutet, dass die Regelhüter in Zukunft öfter auch wegen kleineren Defekten die Fahrer an die Box zwingen werden. «Nun haben wir bei Yuki Tsunoda mit dem Heckflügel in Baku und Magnussen mit dem Frontflügel in Montreal zwei Mal in Folge erlebt, dass ein Rennen für einen Fahrer wegen eines leichten Schadens gelaufen ist», erklärt er.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3