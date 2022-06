Toto Wolff (Mercedes): «Müssen einen Berg erklimmen»

Das Mercedes-Team durfte in Kanada dank des dritten Platzes von Lewis Hamilton zum zweiten Mal in Folge einen Podestplatz feiern. Davon lässt sich Toto Wolff aber nicht täuschen. Er weiss: Es gibt noch viel zu tun.

Das Mercedes-Team durfte mit dem Kanada-Ergebnis zufrieden sein: Lewis Hamilton und George Russell eroberten zum zweiten Mal in Folge mit dem dritten und vierten Platz 27 frische WM-Zähler. Der siebenfache Weltmeister sorgte für das fünfte Top-3-Ergebnis in diesem Jahr.

Das freut auch Toto Wolff, doch der Motorsportdirektor der Sternmarke mahnt dennoch: «Kanada war unser fünftes Podium in dieser Saison, und wir waren froh, dass wir wertvolle Punkte sammeln konnten. Auch wenn wir mit dem Speed, den der W13 hat aufblitzen lassen, zufrieden sein können, müssen wir noch einen Berg erklimmen.»

«Es ist noch viel Arbeit nötig, um zurück an die Spitze zu kommen, aber wir haben jetzt eine klarere Richtung. Wir konzentrieren uns darauf, im Laufe der Saison mehr und mehr Performance zu finden», gibt der Wiener die Marschrichtung vor.

«Als nächstes steht Silverstone an, und das zählt immer zu den Höhepunkten des Jahres. Die Fans sind dort sehr leidenschaftlich und fachkundig. Es ist auch unser Heimspiel, da Brackley und Brixworth so nah an der Strecke liegen. Unsere Teammitglieder werden am Freitag an der Strecke sein und von der Tribüne aus die Ergebnisse ihrer harten Arbeit in Aktion sehen, was unglaublich aufregend ist», erklärt Wolff mit Blick auf das anstehende Rennen in Grossbritannien.

«Wir wissen, dass die beiden Top-Teams einen beachtlichen Vorsprung haben. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Lücke zu schliessen. Silverstone war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für uns. Zudem haben wir einige Verbesserungen geplant, und die Strecke ist glatter. Unser Ziel ist es, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen», betont der 50-Jährige.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3