Toto Wolff: «Lewis Hamilton hat den Sieg verdient»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist überzeugt, dass Lewis Hamilton seinen Heim-GP gewinnen kann, selbst wenn sein Silberpfeil ein paar Zehntel langsamer als die GP-Renner der Spitzenreiter ist.

Den GP in Kanada konnte Lewis Hamilton als Dritter auf dem Podest beenden. Nun steht das Heimspiel für den siebenfachen Weltmeister an und für den zehnten WM-Lauf in Silverstone bekommt der Lokalmatador ein umfangreiches Weiterentwicklungspaket von seinem Mercedes-Team.

Toto Wolff ist sich sicher: Hamilton kann seinen neunten Sieg vor heimischer Kulisse gewinnen, selbst wenn er in einem langsameren Auto als die Spitzenreiter von Red Bull Racing und Ferrari sitzt. Der Motorsportdirektor der Silberpfeile sagt im «Reuters»-Interview: «ich denke, wenn wir ihm ein Auto geben, das nur ein paar Zehntel hinter der Spitze liegt, wird er das Rennen gewinnen.»

«Er ist der vollkommenste Fahrer aller Zeiten und jeder hat seine Lieblingsstrecke, und bei Lewis war das schon immer Silverstone – neben Montreal und Ungarn», erklärt der Wiener. «Ich denke, wenn man 150.000 Menschen auf den Tribünen hat, die einem zujubeln, hat man einen Heimvorteil.»

Die Frage, ob Mercedes in der Lage ist, dem Rekord-Sieger ein Auto zur Verfügung zu stellen, das nahe genug an den Gegnern dran sei, beantwortet Wolff folgendermassen: «Ich würde es mir wünschen, dass wir hier etwas näher dran sind, als wir es vorher waren.»

Und der 50-Jährige stellt klar, dass er auch Hamiltons Teamkollegen George Russell den Heimsieg wünscht. «Lewis hat ein starkes Ergebnis und den Sieg verdient, denn er hatte speziell viel Pech in der bisherigen Saison. Aber auch George fuhr spektakulär. Es wäre genauso aufregend, wenn er den Grossbritannien-GP für sich entscheiden würde.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3