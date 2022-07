Mick Schumacher (Haas): Keine Selbstzweifel

Obwohl Mick Schumacher auch nach seiner bisher besten Formel-1-Qualifying-Leistung in Kanada keine Punkte holen konnte, bleibt der Haas-Pilot aus Deutschland zuversichtlich.

Mick Schumacher hatte in Kanada die besten Voraussetzungen, um seine ersten WM-Punkte einzufahren. Der Deutsche aus dem Haas-Team sicherte sich mit Platz 6 sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis in der Königsklasse. Im Rennen musste er aber einen Ausfall hinnehmen, weil die Technik streikte.

Es war fünfte Ausfall bei seiner 30. GP-Teilnahme, doch davon lässt sich der 23-Jährige genauso wenig entmutigen wie von der immer lauter werdenden Kritik an seiner Leistung. Im RTL-Interview am Rande des Silverstone Circuits beteuert er: «Ich habe nie an mir selbst gezweifelt.» Vielmehr habe ihn die Kritik motiviert, es allen «jetzt erst recht» zu zeigen.

Auch Teamchef Günther Steiner bleibt cool. Er betont erneut, wie wichtig es ist, keinen Druck auf seinen jungen Fahrer auszuüben. Und er stellt klar, dass sein Umgang mit Schumacher nicht so sei, wie er mancherorts dargestellt wird. «Was die Leute sagen, was wir uns sagen, und was Mick und ich uns sagen, das ist verschieden», stellt der Südtiroler bei RTL klar.

Schumachers Stallgefährte Kevin Magnussen weiss, was der Sohn des siebenfachen Weltmeisters tun muss. «Er soll die Kritik nicht an sich herankommen lassen. Er muss die Kugel nur ins Rollen bringen und den Schwung finden, dann wird es schon laufen», sagt der Däne, der seinen Teamkollegen lobt: «Er ist sehr talentiert.»

Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3