Grossbritannien-GP: Erster GP-Sieg von Carlos Sainz

Nach 52 spannenden Rennrunden durfte Ferrari-Star Carlos Sainz seinen ersten GP-Sieg bejubeln. Der Spanier hatte am Samstag seine erste Formel-1-Pole erobert. Sergio Pérez und Lewis Hamilton komplettierten das Podest.

Das Formel-1-Rennen in Silverstone begann mit einem Schock: In der ersten Rennrunde krachte es gleich zwischen mehreren Autos und am heftigsten erwischte es den Chinesen Guanyu Zhou, der sich überschlug und über die Reifenstapel in den Fangzaun flog. Der Alfa Romeo-Pilot hatte Glück im Unglück und kam ohne Brüche davon.

Noch während das Rennen lief, wurde er wieder aus dem Medical Centre entlassen. Alex Albon, der auch in den Crash involviert war, wurde hingegen vorsorglich ins Krankenhaus nach Coventry geflogen. So spannend, wie das Rennen begonnen hatte, endete es auch. In den letzten Runden lieferten sich Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc und Lewis Hamilton einen harten und amüsanten Spitzenkampf, während dahinter auf den Positionen 7 und 8 ein Duell zwischen Max Verstappen und Mick Schumacher lief.



Am Ende hatte Sainz die Nase vorn. Der Spanier hatte tags zuvor seine erste Pole in der Formel 1 erobert und durfte nun seinen ersten GP-Sieg feiern. Ein starkes Comeback zeigte auch Pérez, der nach einem Frontflügel-Schaden und dem entsprechenden Reparaturstopp am Ende des Feldes unterwegs war und bis auf den zweiten Platz vorfuhr. Lokalmatador Lewis Hamilton erkämpfte sich den dritten Platz.

«Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll», freute sich Sainz. «Es ist überwältigend. Mein erster Rennsieg beim 150. GP-Start, mit Ferrari in Silverstone. Was will man mehr. Das ist ein sehr spezieller Tag, den ich nie vergessen werde. Und auch ein spezielles Wochenende, und Lewis war heute nah dran, aber wir haben es geschafft, am Ende vorne zu bleiben.»

Pérez sagte: «Ja, es war ein grossartiges Comeback, wir haben nicht aufgegeben und weiter Druck gemacht. Am Ende war es ein guter Fight mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton, die letzten Runden waren episch.»

Und Hamilton erklärte: «Ich habe alles gegeben und versucht, die Ferrari-Piloten zu jagen, aber sie waren einfach zu schnell. Gratulation an Carlos. Am Ende waren die Ferrari und auch Red Bull Racing zu schnell für mich auf den Geraden. Aber das Team hat einen super Job mit dem Upgrade gemacht, das uns einen Schritt nach vorne gebracht hat. Das Tempo war auf beiden Reifenmischungen gut und es ist ein grosser Erfolg für uns, auf dem Podest zu landen. Ich bin auch froh, dass alle beim grossen Startcrash heil geblieben sind.»

Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out:

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall