Kritik von Mick Schumacher: Günther Steiner reagiert

Mick Schumacher äusserte nach dem Sprint in Spielberg Unverständnis darüber, dass sein Team ihn nicht mittels Stallorder an Kevin Magnussen vorbeiziehen liess. Teamchef Günther Steiner sieht das Ganze etwas anders.

Über Runden konnte sich Mick Schumacher im Sprint auf dem Red Bull Ring in den Punkten halten, doch am Ende musste er sich gegen Lewis Hamilton geschlagen geben. Als Neunter ging der Deutsche damit leer aus, doch das lag seiner Ansicht nach nicht am Überholmanöver des siebenfachen Weltmeisters im Mercedes.

Vielmehr ärgerte sich Schumacher über die Tatsache, dass ihn sein Haas-Team zuvor nicht mittels Stallorder an seinem Stallgefährten Kevin Magnussen vorbeiziehen liess. Am Funk betonte er während des Rennens, dass er von dem Dänen aufgehalten wurde – doch das blieb ohne Wirkung, die Haas-Verantwortlichen ordneten keinen Positionswechsel an.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich schneller fahren konnte. Ich weiss nicht, wieso das Team das nicht so sah. Letztlich habe ich so die Punkte verloren. Und wir hätten als Mannschaft mehr WM-Zähler einfahren können», ist sich Schumacher sicher.

Doch Teamchef Günther Steiner widerspricht: «Es hätte nicht funktioniert, weil er nicht schneller war. Man hat mehr Speed, weil man den Heckflügel flachstellen kann. Ich habe ihnen vor dem Rennen erklärt, dass man denkt, man sei schneller, weil der DRS-Effekt 0,9 Sekunden ausmacht. Doch sobald du vorne fährst, hat der andere den Vorteil.»

Der Südtiroler ist sich sicher: «Lewis Hamilton, der sehr nah dran war, hätte die Chance genutzt, um bei einem Positionswechsel ebenfalls vorbeizukommen. Wir haben also das Richtige getan, sonst wären wir mit beiden Autos aus den Punkten geflogen oder hätten maximal einen Punkt geholt.» Stattdessen rettete Magnussen Platz 7 ins Ziel und holte damit zwei frische WM-Zähler.

Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3