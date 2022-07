George Russell: «Finde die Strafe für den Crash hart»

Mercedes-Pilot George Russell geriet nach dem Rennstart in Spielberg mit Sergio Pérez zusammen und wurde als Unfallverursacher dafür gebüsst. Dafür zeigt der Brite wenig Verständnis.

Für Sergio «Checo» Pérez hatte der Start-Crash in Spielberg sehr viel weitreichendere Folgen als für George Russell. Als der Silberpfeil und der Red Bull Racing-Renner in der vierten Kurve der ersten Rennrunde kollidierten, entstand ein beträchtlicher Schaden am Auto des Mexikaners, der sich ins Kies drehte und an die Box zurückschleichen musste.

Der Red Bull Racing-Routinier fuhr daraufhin noch eine Weile am Ende des Feldes mit, musste aber nach 24 Runden einsehen, dass eine Weiterfahrt keinen Sinn machte. Russell kassierte hingegen eine 5-sec-Zeitstrafe, kam am Ende aber dennoch als Vierter ins Ziel.

Dort erklärte der Brite: «Ich bin von Startplatz 4 losgefahren und auch als Vierter ins Ziel gekommen – das hätte ich vor dem Rennen wahrscheinlich auch angenommen, wenn es mir jemand angeboten hätte. Aber jetzt bin ich ein wenig enttäuscht, wie sich alles entwickelt hat.»

«In der ersten Runde griff Checo in der vierten Kurve aussen an und wählte dann eine enge Linie. Ich hatte Carlos Sainz vor mir und musste auf den Randstein am Scheitelpunkt fahren. Ich finde die Strafe für den Crash hart. Für mich war es ein normaler Rennzwischenfall», stellte Russell klar.

«Aber danach haben wir das Rennen ab der zweiten Runde gut optimiert. Das Positive daran ist, dass wir am Start einen 20-Sekunden-Boxenstopp hatten, und trotzdem rund 15 Sekunden hinter dem Podium ins Ziel kamen. Ich habe mich von der 19. Position wieder auf den vierten Platz vorgearbeitet. Und wir haben als Team das Maximum herausgeholt», tröstete sich der WM-Fünfte.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3