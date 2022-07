Günther Steiner: «Dürfen nicht zu euphorisch werden»

Haas-Teamchef Günther Steiner durfte sich in Spielberg zum zweiten Mal in Folge über zwei Top-10-Plätze von Mick Schumacher und Kevin Magnussen freuen. Trotzdem dämpft er die Erwartungen.

Nachdem der Knoten bei Mick Schumacher in Silverstone geplatzt ist und der Deutsche mit dem achten Platz seine ersten WM-Punkte eingefahren hat, schaffte es der Haas-Pilot auf dem Red Bull Ring als Sechster wieder in die Top-10. Sehr zur Freude von Teamchef Günther Steiner, der dank Schumachers Stallgefährten Kevin Magnussen zwei doppelte Top-10-Ergebnisse in Folge bejubeln durfte.

Dennoch blickt der Südtiroler nüchtern auf die kommenden WM-Läufe in Frankreich und Budapest. Er sagt: «Natürlich freue ich mich sehr für das Team, dass wir es nun zwei Mal mit beiden Autos in die Punkte geschafft haben. Ich hatte den Jungs gesagt, dass sie einfach an sich glauben sollen, und dass wir es schon zuvor geschafft haben und es wieder schaffen können. Und genau das haben wir gemacht, das ist also ein sehr gutes Ergebnis.»

Gleichzeitig warnt Steiner: «Wir dürfen aber nicht zu euphorisch werden, was die nächsten Rennen angeht. Wir denken nicht, dass es einfach weitergehen wird. Das ist nur dank der sehr harten Arbeit von ganz vielen Mitarbeitern möglich. Wir werden aber unser Bestes geben, um noch mehr Punkte einzufahren, um dann eine entspannte Sommerpause zu geniessen.»

Der Teamchef will auch die Tatsache, dass sein Team auf den siebten Platz in der Konstrukteurs-WM vorrücken konnte, nicht überbewerten. Er erklärt: «Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn wir den siebten Platz halten oder sogar Sechster werden könnten, wäre das schön. Ich denke, dass alles, was über Platz 6 hinausgeht, sehr schwierig sein wird, denn die anderen Teams sind sehr gut und liegen etwas weiter vorne.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3