Dreher von Mick Schumacher: Das sagt Günther Steiner

Noch in der ersten Viertelstunde des zweiten Trainings in Le Castellet erlebte Mick Schumacher eine Schrecksekunde. Teamchef Günther Steiner reagierte umgehend auf den Dreher des Deutschen.

Das erste freie Training auf dem Circuit Paul Ricard beendete Mick Schumacher auf dem 16. Platz, sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen reihte sich gleich hinter ihm auf Position 17 ein. Trotz der bescheidenen Rundenzeiten verlief der Auftakt ins französische GP-Wochenende aber nicht so schlecht, wie Teamchef Günther Steiner betonte.

«Aus irgendeinem Grund schneiden wir im FP1 jeweils nicht zu gut ab, was die Rundenzeiten angeht. Aber wir hatten eine vernünftige Session, auch wenn es auf der Zeitenliste natürlich nicht so gut aussieht«, fasste der Südtiroler zusammen.

«Aber wir konnten viele Dinge ausprobieren und nun müssen wir schauen, was auf den weichen Reifen möglich ist», fügte Steiner an. «Wir werden dann schauen, was wir tun können, aber es lief nicht allzu schlecht und natürlich werden wir wieder versuchen, eine starke Team-Leistung hinzubekommen.»

«Ich hoffe natürlich, dass wir wieder punkten können», erklärte der 57-Jährige, der sich auch zur Schrecksekunde äusserte, die Mick Schumacher 13 Minuten nach dem Start der zweiten freien Trainingsstunde erlebte. Der Deutsche drehte sich in der Le Beausset-Kurve, als er auf den Medium-Reifen seine Runden drehte.

Immerhin konnte Schumacher einen Einschlag verhindern. Steiner sagte dazu: «Das war ziemlich übel. Aber wir wissen, dass so etwas auf dieser Piste ohne grosse Konsequenzen möglich ist. Nicht so gut ist aber, dass wir durch die Bremsplatten, die er sich eingefahren hat, einen Reifensatz eingebüsst haben. Diesen können wir nicht mehr im Longrun einsetzen.»

Und der Teamchef erzählte: «Wir sind nach dem ersten Training mit etwas zu viel Untersteuern gestartet, und da haben wir dann mit der Aero-Balance reagiert. Abgesehen vom Untersteuern in einigen Kurven waren die Fahrer aber Glücklich mit der Fahrzeugbalance.»

Schumacher beendete das zweite Training auf dem 19. Platz, Magnussen schaffte es als Achter in die Top-10.

2. Training, Le Castellet

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,527 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,628

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,077

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,291

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,517

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,607

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,906

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,928

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:33,984

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,060

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:34,259

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,264

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,420

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,540

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,595

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:34,653

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:34,654

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,660

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:35,195

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,412

1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043