Mattia Binotto zu Leclerc: «Fehler können passieren»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nahm den Fahrfehler von Charles Leclerc, der wohl den Sieg gekostet hat, gelassener als der GP-Star selbst. Er weiss: «Das passiert selbst grossen Fahrern wie ihm.»

Bis zur 18. Rennrunde konnte Ferrari-Teamchef zufrieden sein: Sein Schützling Charles Leclerc, der sich tags zuvor die Pole gesichert hatte, konnte die Führung gegen WM-Leader Max Verstappen verteidigen und sein Teamkollege Carlos Sainz, der wegen der Überschreitung des Motor-Kontingents aus der letzten Startreihe losfahren musste, zeigte schon früh eine bemerkenswerte Aufholjagd.

Doch in der elften Kurve der 18. Runde flog Leclerc ab. Das Heck seines Ferrari brach aus und der aktuelle WM-Zweite landete in den Reifenstapeln. Nach seinem Ausfall sparte Leclerc nicht mit Selbstkritik. Sehr viel grosszügiger fiel die Bewertung seines Chefs aus. Binotto sagte: «Es hat keinen Sinn, sich mit Charles' Fehler zu befassen. So etwas kann passieren, selbst grossen Fahrern wie ihm, und gemeinsam haben wir ihn bereits hinter uns gelassen.»

Und der Italiener betonte: «Obwohl dieses Ergebnis bei weitem nicht unseren Vorstellungen entsprach, können wir diesem Rennen dennoch einige positive Aspekte abgewinnen. Zunächst einmal war der F1-75 sehr konkurrenzfähig, selbst auf dieser schwierigen Strecke in Le Castellet.»

Lob gab es für Carlos Sainz, der eine 5-sec-Zeitstrafe hinnehmen musste, weil er nach seinem Boxenstopp auf unsichere Art und Weise wieder in die Boxengasse zurückgekehrt und dabei fast mit Alex Albon im Williams zusammengekracht war. Der Spanier kam schliesslich als Fünfter ins Ziel.

«Carlos hatte ein starkes Wochenende, beginnend mit dem Qualifying, in dem er das tat, was von ihm verlangt wurde. Im Rennen war er in der Anfangsphase geduldig und machte dann Runde für Runde Plätze gut, dabei zeigte er einige brillante Überholmanöver», sagte der Ingenieur über die Leistung des zweiten Ferrari-Piloten.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3