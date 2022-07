Mattia Binotto: «Das war die richtige Strategie-Wahl»

Ferrari erntete Kritik für die Entscheidung, Carlos Sainz in der Schlussphase des Frankreich-GP noch einmal an die Box zu holen. Teamchef Mattia Binotto ist sich aber sicher: Die Strategen haben einen guten Job gemacht.

Nach dem Ausfall von Charles Leclerc war Carlos Sainz der einzige verbliebene Ferrari-Pilot im Frankreich-GP. Der Spanier, der das Feld wegen einer Strafversetzung in der Startaufstellung (neuer Motor) von hinten aufrollen musste, zeigte erwartungsgemäss eine starke Aufholjagd und war auch in der Schlussphase auf körnenden Reifen flott unterwegs.

Dennoch entschied sich das Team, den 27-Jährigen, der auch eine 5-sec-Zeitstrafe absitzen musste, weil er nach seinem ersten Stopp auf unsichere Art und Weise wieder in die Boxengasse gefahren war, zu einem späten Stopp an die Box zu holen. Und das, obwohl er nach einem geglückten Überholmanöver an Sergio Pérez als Dritter auf Podestkurs lag.

Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Fünfter und holte sich noch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Der späte Stopp des aktuellen WM-Vierten wurde von vielen Beobachtern kritisiert, doch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist sich sicher: Das Team traf die richtige Entscheidung. Gleich nach dem Rennen stellte er vor laufender Kamera klar: «Wir haben nicht das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, wir sind uns ziemlich sicher, dass dies die richtige Strategie-Wahl war.»

Es wäre «ziemlich riskant» gewesen, Sainz nicht mit neuen Reifen auszurüsten, betonte der Ingenieur. «Wir glauben nicht, dass er die fünf Sekunden, die er aufgebrummt bekommen hatte, bis zum Ziel noch hätte rausfahren können. Dank des Stopps konnte er sich auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sichern. Deshalb war das die sicherste Strategie Wir haben richtig entschieden.»

Auf die Frage, ob Sainz damit nicht die Chance auf einen Podestplatz verspielt habe, erklärte der Teamchef bei «Sky Sports F1»: «Das denken wir nicht. Wäre er auf der Strecke geblieben, hätte er nicht die entsprechenden fünf Sekunden rausfahren können, um trotz Zeitstrafe vorne zu bleiben. Denn die Gegner waren ziemlich schnell unterwegs.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3