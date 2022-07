Günther Steiner (Haas): «Von da an ging es bergab»

Nachdem das Haas-Team in Silverstone und Österreich zwei Mal in Folge mit beiden Autos punkten konnte, ging die US-Truppe im Frankreich-GP leer aus. Teamchef Günther Steiner erklärte hinterher, was schief lief.

Die Ausgangslage in Le Castellet war für beide Haas-Piloten schwierig: Mick Schumacher musste von Startplatz 17 losfahren, weil ihm am Samstag seine schnellste Q1-Runde wegen der Missachtung der Streckengrenze in der dritten Kurve wieder gestrichen wurde.

Sein Teamkollege Kevin Magnussen fuhr im Qualifying auf Platz 10, wurde aber ans Ende der Startaufstellung zurückversetzt, weil er mit frischen Motor-Teilen ausrückte, die das erlaubte Kontingent überschritten.

Der Däne zeigte eine starke Aufholjagd, doch eine Kollision in der 38. Rennrunde mit Williams-Pilot Nicholas Latifi in der zweiten Kurve beendete alle Hoffnungen auf eine Zielankunft. Magnussen musste seinen Renner an der Box abstellen.

Auch Schumacher hatte ein unliebsames Treffen: Er wurde von Zhou Guanyu nach dem Restart in Kurve 11 in einen Dreher gezwungen – dafür kassierte der Chinese aus dem Alfa Romeo Team eine Strafe – und fiel zurück. Am Ende musste sich der junge Deutsche mit dem punktelosen 15. Platz begnügen.

Teamchef Günther Steiner analysiere: «Es lief alles nach Plan, bis das Safety-Car auf die Strecke kam, und von da an ging es bergab. Das Strategieteam hat einen fantastischen Job gemacht, um das Reifenverhalten vorherzusagen, es kam genau so, wie sie es prophezeit hatten. Als das Safety-Car zum Einsatz kam, mussten wir den Reifen zu früh wechseln, weil wir zwei Stopps einlegten und alle anderen Autos, die nur einmal an die Box abbogen, dies mit wenig Zeitverlust tun konnten.»

«Da lässt sich nicht viel machen», erklärte der Südtiroler, der sich tröstete: «Wir haben wieder einmal gezeigt, dass unser Auto schnell ist. Nun müssen wir uns sammeln und darauf hoffen, dass es besser läuft – ich fordere nicht einmal, dass wir Glück haben, es reicht, wenn wir kein Pech mehr haben» Beim anstehenden Rennwochenende in Budapest dürfen Schumacher und Magnussen mit dem ersten grossen Update ausrücken, bevor es in die Sommerpause geht.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3