Günther Steiner: «Da sind wir im Hintertreffen»

Dass der aktuelle Haas-Renner deutlich stärker ist als sein Vorgänger, haben Mick Schumacher und Kevin Magnussen schon mehrfach. Nun kommt ein Update in Budapest. Teamchef Günther Steiner bleibt vorsichtig.

In Grossbritannien und Österreich konnten die beiden Haas-Piloten Mick Schumacher und Kevin Magnussen jeweils punkten. Damit sorgten sie dafür, dass die Mannschaft des Amerikaners Gene Haas in der Konstrukteurswertung auf den sieben Zwischenrang vorrücken konnte. Diesen belegt das Team auch nach dem jüngsten Rennen auf dem Circuit Paul Ricard, in dem man leer ausging.

In dieser Woche in Ungarn kommt wie geplant das erste grosse Update des US-Rennstalls, allerdings gibt es die neuen Teile vorerst nur für Magnussen, der in der Fahrer-Wertung die Nase vorn hatte. «Wir konnten nicht zwei Upgrade-Pakete fertigstellen, deshalb bekommt Kevin, der in der WM vorne liegt, erst einmal die neuen Teile», sagt Teamchef Günther Steiner.

«Leider hatten wir einige Verspätungen in der Entwicklungsphase, deshalb haben wir die Einführung des Weiterentwicklungspakets von Frankreich auf Ungarn verschoben. Auch sind wir durch die Ersatzteile-Situation, die wir bis zum siebten oder achten Rennen hatten, in diesem Bereich bei der Produktion etwas im Hintertreffen, das hat dazu beigetragen, dass wir nicht genügend Teile für zwei Autos haben», erzählt der Südtiroler.

Steiner gesteht auch: «Tatsächlich war es schon schwierig, die neuen Teile für ein Auto bereit zu haben.» Und der 57-Jährige lobt: Das ganze Team und auch unsere Zulieferer haben hart gearbeitet, um die Fertigstellung zu ermöglichen. Nun wollen wir vor der Sommerpause noch ein paar Daten mit dem Upgrade sammeln, mit denen wir vor dem Start des zweiten Teils der Saison noch arbeiten können.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3