Toto Wolff (Mercedes): «Noch viel Arbeit vor uns»

Im Rennen auf dem Circuit Paul Ricard schafften es die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell zum ersten Mal in diesem Jahr gemeinsam aufs Podest. Teamchef Toto Wolff will das aber nicht überbewerten.

Das gab es in dieser Saison erst einmal: Den Frankreich-GP beendeten beide Sternfahrer auf dem Treppchen. Lewis Hamilton kam als Zweiter ins Ziel – direkt vor seinem Teamkollegen George Russell. Beide durften in diesem Jahr schon zuvor aufs Treppchen, doch zum ersten Mal standen sie gemeinsam auf dem Podest.

Sehr zur Freude von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff. Er erklärt rückblickend: «Es war ermutigend, in Frankreich so viele Punkte zu holen und am Sonntag das Beste aus der Situation zu machen.» Gleichzeitig warnt er aber auch: «Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Der Rückstand auf die Führenden auf einer schnellen Runde ist immer noch vorhanden. Und wir haben auf frischen Reifen mehr als sie zu kämpfen.»

«Wir müssen weiter mehr Performance finden, und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, wenn wir in den Werken und an der Strecke weiterhin so hart arbeiten wie bisher. Unsere Zuverlässigkeit war wieder einmal gut, und sowohl Lewis als auch George waren in starker Form. So konnten beide aufs Podest kommen», fasste der Wiener zusammen.

«Jetzt konzentrieren wir uns auf Ungarn, wo uns eine ganz andere Strecke erwartet: Eng, kurvig und holprig, fast das Gegenteil von Le Castellet. Es ist schwer vorherzusagen, wie wir dort abschneiden werden, denn unsere Erwartungen haben sich in diesem Jahr nicht immer erfüllt, was die Strecken betrifft, die dem W13 liegen», blickt der 50-Jährige aufs anstehende Kräftemessen.

«Nichtsdestotrotz werden wir alles geben. Wir freuen uns immer auf Budapest und den herzlichen Empfang durch die Fans. Ausserdem ist es der 250. Grand Prix mit unserem Titelpartner Petronas, was ein grossartiger Meilenstein ist», ergänzt Wolff.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3