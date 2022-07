Günther Steiner: «Die ersten Wochen werden hart»

Haas-Teamchef Günther Steiner blickt auf den Frankreich-GP zurück und verrät auch, wie er die Sommerpause verbringen will, bevor wieder drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden anstehen.

Der Frankreich-GP endete für das Haas-Duo Mick Schumacher und Kevin Magnussen mit dem 15. Platz und einem Ausfall enttäuschend. Dennoch konnte das Team auch einige positive Aspekte mitnehmen. So waren beide Fahrer im Qualifying flott unterwegs – auch wenn Schumacher wegen einer gestrichenen Rundenzeit den Sprung ins Q2 verpasste und Kevin Magnussen, der im Q2 noch der Achtschnellste war, wegen einer Motorstrafe ans Ende des Feldes zurückversetzt wurde.

«Wir wissen, wo das Auto stehen kann, wenn wir einen guten Job machen und in Frankreich haben wir das meiner Ansicht nach auch getan», erklärt Haas-Teamchef Günther Steiner denn auch. «Kevin hat im Qualifying bewiesen, wozu er in der Lage ist, und für Mick gilt dasselbe, doch leider war er etwas zu weit draussen, deshalb mussten beide von weit hinten losfahren.»

«Aber beide haben in der Anfangsphase des Rennens viele Positionen gewinnen. Rückblickend würde ich auch unsere Strategie als sehr gut bezeichnen, denn wir wussten, dass wir damit die beste Chance auf Punkte haben würden, doch leider kam das Safety-Car zum schlechtesten Zeitpunkt für uns auf die Strecke», analysiert der Südtiroler. «Doch was wir mitnehmen können, ist die Tatsache, dass wir an der Spitze des Mittelfelds kämpfen können, wenn das Set-up stimmt.»

Steiner verrät auch, wie er die Sommerpause nach dem anstehenden Rennwochenende in Ungarn verbringen will: «Ich werde ein paar Tage mit der Familie in der Toskana verbringen, um mich ein wenig zu erholen. Ansonsten werde ich wandern gehen. Es ist gut für das ganze Team, ein paar Wochen frei zu haben, um etwas Energie zu tanken und gestärkt zurückzukommen.»

Dies ist auch nötig, denn die Formel-1-Stars erwartet nach der Auszeit gleich eine besondere Herausforderung: Die Rennen in Spa, Zandvoort und Monza finden an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. «Das Gute ist, dass die drei Rennen in Europa stattfinden, das bedeutet, dass einige Teammitglieder dazwischen nach Hause gehen können. Und die Saison endet bereits im November und nicht erst im Dezember, wie im vergangenen Jahr, was natürlich auch gut ist. Die ersten Wochen des zweiten Teils der Saison werden hart, aber wir hoffen, dass wir voller Energie aus der Sommerpause zurückkehren und einige frische Punkte sammeln werden», erklärt der 57-Jährige.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3