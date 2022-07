Toto Wolff: «Reifen waren im richtigen Fenster»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff stand die Freude über die erste Formel-1-Pole seines Schützlings George Russell ins Gesicht geschrieben. Der Wiener sprach dennoch auch von gemischten Gefühlen.

Damit hatte nach den freien Trainings keiner gerechnet: George Russell sicherte sich mit seiner Rundenzeit von 1:17,377 min die Pole vor dem Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton musste sich hingegen mit dem siebten Platz begnügen, weil sich sein Heckflügel im entscheidenden Moment nicht flachstellen liess.

Das trübte die Freude von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der gestand: «In diesem Moment willst du Freudentränen wegen der Pole vergiessen, aber gleichzeitig weisst du auch, dass das Auto auch für Lewis gut genug war, um vorne zu sein. Ich habe also gemischte Gefühle.»

«Wir haben von Anfang an gesehen, dass die Reifen im richtigen Arbeitsfenster sind und auch die Fahrzeugbalance stimmte. Unsere beiden Fahrer haben auch am Steuer eine sehr gute Leistung gezeigt und mit jeder Ausfahrt an Vertrauen gewonnen», erklärte der Wiener.

Und Wolff sagte auch: «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber das war ein gutes Ergebnis, wir waren bisher auf einer Runde immer etwas im Hintertreffen und nun stehen wir auf Pole. Mal schauen, was wir im Rennen daraus machen können. Wenn das Renntempo stimmt, können wir sicher wieder vorne mitmischen.»

«Wenn wir die Position am Start halten können, nach der ersten Runde vorne liegen, müssen wir nur ein gutes Rennen zeigen und die Stopps gut abwickeln, dann können wir auch gewinnen. Ich bin überzeugt, dass George genauso wie Lewis sehr motiviert ins Rennen gehen wird», fügte der 50-jährige Österreicher an.

Qualifying, Hungaroring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,377 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,421

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,567

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,769

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,018

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,078

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,142

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,157

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,379

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,823

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,516

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:18,573

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,825

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,137

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,202

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,240

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:19,256

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,273

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,527

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:19,570