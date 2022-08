Toto Wolff: «Darum haben wir das Rennen verloren»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff durfte in Ungarn wie schon im Rennen zuvor in Le Castellet die Plätze 2 und 3 bejubeln. Der Wiener lobte seine Schützlinge, stellte aber auch klar: «Wir wollen um den Sieg fahren.»

Lewis Hamilton und George Russell schafften es im Rennen auf dem Hungaroring zum zweiten Mal in Folge gemeinsam aufs Podest, wobei der siebenfache Weltmeister im teaminternen Duell erneut die Nase vorn hatte.

Der 37-Jährige, der aktuell den sechsten WM-Rang belegt, sicherte sich auch den Extra-Zähler für die schnellste Rennrunde. Tags zuvor war er im Qualifying noch nicht über den siebten Platz hinausgekommen, weil sich sein Heckflügel nicht flachstellen liess.

Umso grösser war die Freude von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der über den Auftritt von Hamilton sagte: «Die kämpferische Leistung von Lewis war unglaublich, Budapest ist weiterhin eine Erfolgsgeschichte für ihn. Er kam aus dem Nichts und war schneller als alle anderen. Ich glaube, wir haben das Rennen mit ihm verloren, weil der Heckflügel im Qualifying nicht funktioniert hat. Sonst hätten wir im GP um den Sieg kämpfen können.»

Auch für Russell gab es nette Worte vom Chef: «George hatte ein grossartiges Qualifying, in dem er die Pole-Position eroberte, und er fuhr auch ein solides Rennen. Er nutzte seine Reifen und war im Kampf dabei, aber im zweiten Stint waren sie am Ende.»

Gleichzeitig mahnte Wolff aber auch: «Zweimal hintereinander die Plätze 2 und 3 zu belegen ist toll, aber wir wollen um den Sieg fahren. Aber es ist ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können, angesichts der Tatsache, dass wir einen wirklich schlechten Freitag hatten.» Und er gestand: «Es ist sehr frustrierend und nicht einfach, sich wieder aufzurappeln und motiviert zu bleiben. Wir befinden uns noch im Lernprozess.»

«Diesmal hatten wir ein gutes Tempo, aber wir müssen bescheiden bleiben und von Rennwochenende zu Rennwochenende schauen. Wir müssen mehr lernen und experimentieren, um uns in eine Situation zu bringen, in der wir am Ende der Saison tatsächlich um Siege kämpfen können», weiss der Wiener.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3