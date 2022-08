Günther Steiner: «Sollen wir etwa Williams kopieren?»

Haas-Teamchef Günther Steiner reagiert auf die Vorwürfe, der aktuelle Dienstwagen von Mick Schumacher und Kevin Magnussen sei ein weisser Ferrari. «Wenn du kopierst, dann das Beste», betont er.

Nachdem das Haas-Team in Ungarn das erste grosse Update ans Auto gebracht hat, sprachen viele Beobachter spöttisch von einem weissen Ferrari. Darauf angesprochen winkte Haas-Teamchef Günther Steiner in seiner Presserunde ab: «Wenn jemand uns vorwirft, wir haben etwas kopiert, dann gebe ich immer die gleiche Antwort: Sollen wir etwa den Williams kopieren?»

«Ich will Williams nicht beleidigen, aber das ist ein ganz anderes Konzept und sie liegen in der WM hinter uns», fügte der Südtiroler an. «Wenn du schon etwas kopierst, dann das Beste, und das sind im Moment Ferrari und Red Bull Racing», fuhr der 57-Jährige fort.

«Unser Auto hat die gleiche Antriebseinheit wie Ferrari, das gleiche Getriebe und dieselbe Aufhängung. Wieso sollten wir also irgendetwas anderes kopieren? Sie fahren auch GP-Siege ein, da liegt es auf der Hand», betonte Steiner weiter.

Und zum späten Update sagte der Teamchef: «Wir haben uns etwas mehr Zeit gelassen, weil wir sicherstellen wollten, dass alles, was wir ans Auto bringen,a ich richtig funktioniert. Wir waren da etwas vorsichtiger.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3