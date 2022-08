Mercedes: Erster Saisonsieg ist in Sichtweite

In Frankreich und Ungarn kamen die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell jeweils auf den Rängen 2 und 3 ins Ziel. Der erste Saisonsieg lässt nicht mehr lange auf sich warten, ist Jolyon Palmer überzeugt.

Die Mercedes-Mannschaft erwischte in diesem Jahr zwar einen schwachen Start in die Saison. Im Verlauf der bisherigen WM konnte das Werksteam der Sternmarke aber beachtliche Fortschritte machen. Zuletzt schafften es Lewis Hamilton und George Russell sowohl in Le Castellet als auch auf dem Hungaroring als Zweiter und Dritter aufs Treppchen.

Der erste Sieg ist nur eine Frage der Zeit, sind sich viele Experten sicher. Und geht es nach Jolyon Palmer, müssen sich die Silberpfeil-Fans nicht mehr lange gedulden. Der frühere GP-Pilot schreibt in seiner Analyse auf der offiziellen Formel-1-Seite «Formula1.com»: «Das Renntempo von Mercedes war in Ungarn einmal mehr vielversprechend.»

«Russell konnte Carlos Sainz im ersten Stint in Schach halten – und dann auch im zweiten Teil, als sie unterschiedliche Strategien verfolgten. Und Hamiltons Mercedes war während des zweiten Stints oft das schnellsten Auto im Feld», lobt der Brite, der auch betont: «Theoretisch war dies ein Rennen, von dem sich Mercedes nicht viel versprochen hatte, und es sah ganz danach aus, als ob sie nach dem freien Training Schadensbegrenzung betreiben müssten.»

«In Anbetracht des nassen dritten Trainings am Samstag ist es erstaunlich, dass das Team es geschafft hat, das Auto für das Qualifying in ein gutes Arbeitsfenster zu bekommen», erklärt Palmer. Er ist sich sicher: «Nach dreizehn Rennen ist die Marschrichtung des Teams die klarste von allen in der Startaufstellung: Sie sind zweifellos auf dem Weg zum ersten Saisonsieg, den sie meiner Meinung nach in den nächsten paar Rennen erringen werden.»

Hinzu kommt die unfreiwillige Schützenhilfe der Konkurrenz. «Der andere Vorteil, den Mercedes hat, ist die Tendenz von Ferrari, ihr Potenzial nicht voll auszuschöpfen, weil die Strategie nicht optimal gewählt wird. Der Abstand zwischen Leclerc und dem Mercedes-Duo in der Meisterschaft ist nach Ungarn weiter geschrumpft, und auch der Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung spitzt sich zu», betont der 31-Jährige.

