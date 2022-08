Günther Steiner: Plädoyer für Budgetdeckel

Während sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner unaufhörlich über die Budgetobergrenze beschwert, ist sich Haas-Teamchef Günther Steiner sicher: Die Ausgaben-Bremse lässt das Feld zusammenrücken.

Das Thema Budgetobergrenze beschäftigt weiterhin die Teamverantwortlichen der Formel 1. Christian Horner aus dem Red Bull Racing Team findet etwa, dass die Erhöhung um 3,1 Prozent auf 145,6 Millionen US-Dollar nicht reiht, um die Inflation auszugleichen. Haas-Teamchef Günther Steiner findet hingegen, dass die Massnahme die gewünschte Wirkung zeigt.

«Ich denke, dass der Budgetdeckel die Formel 1 im Grunde zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist – sehr hart umkämpft», erklärt der Südtiroler gegenüber «Express Sport». «Natürlich hat das auch stark mit dem technischen Reglement zu tun, aber die Budgetobergrenze hat die Teams auch zusammenrücken lassen.»

«Klar, die grossen Teams haben immer noch einen Vorsprung, aber nicht mehr einen so grossen wie früher. Und ich denke, das haben wir dem Budgetdeckel zu verdanken. Das war auch immer die Absicht. Alle zehn Rennställe haben in den ersten sechs Rennen des Jahrs gepunktet, und das geht auf die Ausgaben-Bremse zurück», fügt Steiner an.

«Wir sollten uns darauf konzentrieren, den Budgetdeckel zu behalten, denn das garantiert, dass unser Sport immer interessanter wird. Mittel- und langfristig sollten einige der Mittelfeldteams dadurch in der Lage sein, Podestplätze oder gar Siege einzufahren. Wir wollen auch nicht, dass die Grenze immer nach oben verschoben wird. Wir haben zugestimmt, eine Erhöhung vorzunehmen, weil die Inflation stärker als erwartet ausgefallen ist. Sie ist sehr hoch, und keiner auf dieser Welt ist glücklich darüber, aber so ist es nun einmal und deshalb haben wir beim Budgetdeckel Zugeständnisse gemacht», ergänzt der 57-Jährige.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3