Carlos Sainz: «Diese Rennen müssen wir gewinnen»

Ferrari-Star Carlos Sainz weiss, was sein Team hinbekommen muss, um im WM-Titelkampf gegen Max Verstappen und Red Bull Racing aufzuholen. «Es kann noch viel passieren», betont er.

Im WM-Spitzenkampf hat sich Max Verstappen mit zwei Siegen in den jüngsten beiden Kräftemessen in Frankreich und Ungarn einen guten Vorsprung auf seinen Titelrivalen und ersten Verfolger Charles Leclerc erarbeitet: Der Niederländer verabschiedete sich mit einem Punkte-Polster von 80 WM-Zählern auf den Monegassen in die Sommerpause.

Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz fehlen gar 102 Punkte auf den WM-Leader. Auch dessen Stallgefährte Sergio Pérez, der aktuell den dritten WM-Rang hinter Verstappen und Leclerc belegt, liegt vor dem Spanier. Der Mexikaner hat 17 Punkte mehr gesammelt als Sainz.

In der Teamwertung vergrösserte sich der Abstand zwischen Red Bull Racing und Ferrari dank der jüngsten Erfolge, die den WM-Leadern 72 frische WM-Zählern einbrachten. Die Scuderia hat in den ersten 13 WM-Läufen 97 Punkte weniger gesammelt als der Rennstall aus Milton Keynes. Der Vorsprung der Truppe aus Maranello auf das drittplatzierte Mercedes-Werksteam beträgt nunmehr 30 Punkte.

Kein Wunder, kommt Sainz zum Schluss: «Wir müssen jene Rennen gewinnen, die Max für sich entscheiden will. Denn natürlich machen die 25 Punkte, die es für den Sieg gibt, einen ziemlich grossen Unterschied aus.»

Gleichzeitig mahnt der 27-Jährige aus Madrid: «Aber es kann auch noch viel passieren und ich denke, dass der Spitzenkampf bis zum Ende der Saison andauern wird. Es stimmt, dass wir vielleicht irgendwann ein bisschen unfreiwillige Schützenhilfe von Red Bull Racing brauchen werden, aber auch ohne Zuverlässigkeitsprobleme der Gegner ist noch alles möglich, und wir dürren nicht aufgeben.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3