Gene Haas: Kein Interesse an Team-Verkauf

Nachdem die Formel-1-Zukunft von Mick Schumachers Haas-Team immer wieder in Frage gestellt wird, nimmt Teamchef Günther Steiner klar Stellung zu den Verkaufsgerüchten.

Seit 2016 ist das Haas-Team in der Formel-1-WM dabei, und der Rennstall von US-Unternehmer Gene Haas erlebte dabei einige Höhen und Tiefen. In den ersten beiden Jahren musste sich die Mannschaft mit dem achten WM-Rang begnügen, 2018 erlebte man dann als WM-Fünfter die bisher erfolgreichste Saison in der kurzen Team-Geschichte.

Doch in den vergangenen drei Jahren hatte der Rennstall, für den aktuell Kevin Magnussen und Mick Schumacher auf Punktejagd gehen eine schwierige Zeit. 2019 und 2020 belegte Haas den neunten Platz, die vergangene Saison war der bisherige Tiefpunkt, denn mit null Punkten war die US-Truppe das WM-Schlusslicht.

Die schlechte Bilanz kam nicht unerwartet, denn 2021 verzichtete das Team auf eine Weiterentwicklung des GP-Autos, um sich ganz auf die neue Fahrzeuggeneration zu konzentrieren. Mit Erfolg: Aktuell belegt Haas den siebten WM-Rang in der Teamwertung. Trotzdem wurde immer lauter über die Zukunft des Rennstalls spekuliert, doch an diesen Gerüchten ist nichts dran, beteuert Teamchef Günther Steiner.

«Es gab viele Gerüchte von vielen Leuten, dass das Haas-Team zum Verkauf steht und dass Haas bankrott sei. Aber dieses Problem bestand nie», erklärte der Südtiroler im Podcast von «Racingnewes365.com». «2020 wollte Gene sehen, was die neuen Regeln bringen, speziell der Budgetdeckel und die neue Verteilung der Einnahmen. Seit das geklärt ist, hat er sich verpflichtet, und er ist dem Team auch weiterhin verpflichtet. Viele Leute wollen sich in ein Formel-1-Team einkaufen, es besteht also kein Mangel an Interessenten für eine Übernahme. Aber Gene hat im Moment kein Interesse an einem Verkauf. Er will das Team behalten.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3