Susie Wolff in Formel 1: Fehlender Mut von Williams

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff spricht über die Formel-1-Auftritte seiner Frau Susie und den Grund, warum die frühere Williams-Entwicklungsfahrerin nie eine Chance bekommen hat, einen GP zu bestreiten.

Susie Wolff hat in dieser Woche ihren Abschied von der Formel E und dem Venturi Team bekanntgegeben, nachdem der Rennstall seine bisher beste Saison in der rein elektrischen Formelsport-Serie feiern durfte. «Ich gehe mit grossem Stolz auf das solide Fundament, das wir gemeinsam aufgebaut haben, bevor das Team mit Maserati ein neues Kapitel aufschlägt», erklärt die frühere Rennfahrerin in ihrem Statement.

In diesem betont die heute 39-Jährige auch: «Als ich zu Venturi kam, wollte ich ein Team aufbauen, das nicht nur auf der Strecke erfolgreich ist, sondern auch für einen höheren Zweck steht. Eine Racing-Familie, die Vielfalt lebt und sich für Chancengleichheit einsetzt. Diese Reise dauert noch an, dennoch bin ich stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben.»

Was die Gattin von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff in Zukunft macht, ist noch nicht bekannt. Die frühere DTM-Pilotin war auch in der Formel 1 als Entwicklungsfahrerin für den Williams-Rennstall unterwegs. In dieser Rolle durfte sie 2014 und 2015 vier Mal an einem ersten Training teilnehmen. Zu einem GP-Start kam es aber nie.

Das lag am fehlenden Willen von Williams, wie Toto Wolff unlängst in einem Interview mit der «Financial Times» betonte. «Sie kam bis auf wenige Zehntel an die Zeiten von Felipe Massa heran», erinnerte sich der Wiener, und erklärte auch: «Die letzte Chance wurde ihr verwehrt.» Der Grund dafür sei, dass sich Williams «nie getraut hat, diese Entscheidung zu fällen».

