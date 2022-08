Sebastian Vettel: «McLaren hat mit Ricciardo versagt»

Formel-1-Champion Sebastian Vettel über seinen Aston Martin-Nachfolger Fernando Alonso und über die Trennung von McLaren und Daniel Ricciardo. «Ich bin traurig, als ich das über Daniel hörte.»

Ein vierfacher Weltmeister geht, ein dreifacher Weltmeister kommt: Sebastian Vettel (35), in der Formel 1 von 2010–2013 vier Mal in Folge Champion, wird Aston Martin Ende 2022 verlassen und in GP-Rente gehen. Sein Nachfolger ist der sechs Jahre ältere Fernando Alonso, 2005 und 2006 Formel-1-Weltmeister mit Renault, 2019 Langstrecken-Weltmeister mit Toyota.

Sebastian Vettel hat am GP-Wochenende von Ungarn ausgiebig über seine Beweggründe für den Rücktritt geredet, und der Heppenheimer hat dabei auch freimütig zugegeben: «Vielleicht werde ich in ein Loch fallen.»

Ist Vettel davon überrascht worden, dass Fernando Alonso sein Nachfolger wird? «Ja und nein. Ich erfuhr davon am Samstag oder Sonntag von Ungarn, danach habe ich keine Nachrichten mehr gelesen. Aus purer Absicht. Ich fand einfach, es ist in der Sommerpause besser, auf Formel-1-Neuigkeiten zu verzichten. Freunde haben mich dann jeweils über die jüngsten Turbulenzen auf dem Laufenden gehalten.»

Der nächste Knaller auf dem Fahrermarkt: McLaren trennt sich von Daniel Ricciardo. Vettel ist 2014 an der Seite des Australiers gefahren und sagt: «Vielleicht habe ich zu viel Empathie für meine Formel-1-Fahrerkollegen, aber ich war niedergeschlagen als ich das mit Daniel gehört habe. Das ist für ihn eine ganz schwierige Situation.»



«Ich bin im gleichen Team mit Daniel gefahren, es war ein Vergnügen, ihn als Stallgefährten zu haben, auch wenn es kein Vergnügen war, von ihm geschlagen zu werden. Ich kenne nicht alle Details, aber ich glaube, McLaren hat mit Ricciardo versagt, sein Potenzial zu erschliessen. Ich finde es traurig, in welche Position ihn das alles nun gebracht hat, denn ich bin überzeugt, dass er noch immer viel zu geben hat.»



Wie hat Vettel die Wochen nach seiner Rücktritts-Ankündigung von Ungarn verbracht? «Ich bin keiner, der viel zurückblickt, sondern eher ein Mensch, der nach vorne schaut. Aber ich muss zugeben – einige Reaktionen auf meine Ankündigung waren überwältigend. Noch kann ich gar nicht richtig einordnen, was da auf mich zukommt. Vermutlich fällt mir das später dann auf den Kopf.»



«Ich konnte die Sommerferien geniessen, auch deshalb, weil endlich die Entscheidung gefallen war, dass ich in Zukunft keine Formel 1 mehr fahre. Das war in einer gewissen Weise befreiend. Aber die Sommerpause fühlte sich deswegen nicht anders an.»



«Rücktritt hin oder her, ich giere darauf, wieder Rennen zu fahren. Ich bin grundsätzlich ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch, auch wenn ich im Laufe der Jahre ein wenig entspannter geworden bin. Ich muss heute nicht mehr unbedingt einen Kunden im Supermarkt mit seinem Einkaufswagen hinter mir lassen. Aber im Rennwagen will ich das Beste rausholen – nach wie vor. Ich fühle mich frei im Kopf und will die letzten neun GP-Wochenenden meiner Karriere geniessen.»





