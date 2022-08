Mattia Binotto: «Erwartungen wurden nicht erfüllt»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sprach nach dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Klartext. Der Italiener weiss: «Das waren jetzt zwei Rennen, in denen Red Bull Racing deutlich schneller war als wir.»

Bereits im Qualifying zeichnete sich ab, dass die Konkurrenz kein Mittel gegen Red Bull Racing finden würde. Die Dominanz spiegelte sich deutlich in der Zeitenliste, und obwohl Max Verstappen von Startplatz 14 ins Rennen steigen musste, weil er das Motorteile-Kontingent überschritten hatte, dauerte es nicht lange, bis sich der Titelverteidiger an die Spitze setzte.

Der Sieg des Niederländers war nicht zu verhindern, und auch sein Teamkollege Sergio Pérez schaffte es an Carlos Sainz vorbei, der von der Pole ins 14. Kräftemessen der Saison startete. Sainz wurde Dritter, Charles Leclerc musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Mattia Binotto musste nach dem Rennen gestehen: «Red Bull Racing ist sehr schnell, das waren sie schon am Freitag und auch in Ungarn waren sie sehr gut unterwegs.»

«Das waren jetzt zwei Rennen, in denen Red Bull Racing deutlich schneller war als wir, und wir müssen analysieren, warum das so war. Wir müssen herausfinden, was wir besser machen können, um weiter nach vorne zu kommen. Wir müssen die Entwicklung vorantreiben, auch mit Blick auf die nächste Saison», ergänzte der Teamchef der Scuderia.

«Spa ist eine Strecke, auf der es um Effizienz geht, da spielen die Power und der Abtrieb eine grosse Rolle, es geht also um das Gesamtpaket», weiss er. «Wir hatten ein Problem mit dem Überhitzen der Reifen und dem Reifenabbau. Das müssen wir uns anschauen, denn in diesem Bereich müssen wir besser werden», forderte der Ingenieur.

«Aber wir werden schauen, wie sich das Ganze in den kommenden Rennen entwickelt, Zandvoort und auch Singapur haben eine ganz andere Streckencharakteristik. Da sieht das Kräfteverhältnis dann vielleicht auch wieder anders aus. Wir werden auf jeden Fall alles geben und weiter kämpfen», versprach der Italiener.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4