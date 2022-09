Toto Wolff (Mercedes): «Pole lag in Reichweite»

Im Zandvoort-Qualifying musste Lewis Hamilton seine letzte schnelle Runde abbrechen, weil die gelben Flaggen gezeigt wurden. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist sich sicher: Sonst wäre die Pole möglich gewesen.

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell gehörten zu jenen Piloten, die im entscheidenden Moment des Zandvoort-Qualifying vom Gas mussten. Denn Sergio «Checo» Pérez hatte im letzten Sektor einen Dreher, als die Silberpfeil-Piloten gerade ihre letzten schnellen Versuche unternahmen. Doch wegen der gelben Flaggen im dritten Sektor konnten sie diese nicht beenden.

«Es war frustrierend, dass wir im letzten Run in Q3 keine Chance hatten, unsere Zeiten zu verbessern. Wir waren eine Zehntel schneller als Max Verstappen und Charles Leclerc, so dass die Pole für Lewis in Reichweite lag», erklärte Mercedes-Pilot Toto Wolff, nachdem Hamilton mit Platz 4 und Russell mit Position 6 hatten Vorlieb nehmen müssen.

«Leider hat Checo alles gegeben und das Auto verloren, aber es ist nicht sein Fehler. Es ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Man kann die Pole wegen einer gelben Flagge verlieren oder man kann die Pole um ein paar Hundertstel verpassen, weil man als Erster gefahren ist – hinterher ist man immer schlauer», seufzte der Wiener.

Dennoch blickt Wolff mit Zuversicht aufs 15. Saisonrennen: «Wir haben ein starkes Auto, das sich das ganze Wochenende über in einer guten Position befunden hat, und aus der zweiten Startreihe ist alles möglich. Wir haben ein Auto entwickelt, das viel Abtrieb bei einer niedrigen Fahrhöhe erzeugt, aber manchmal kann man nicht so niedrig fahren, weil man auf dem Boden aufsitzt. Man ist gezwungen, Kompromisse bei der Abstimmung einzugehen, aber hier in Zandvoort können wir das ideale Set-up sehr viel einfacher finden.»

Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,342 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,363

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,434

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,648

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,077

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,147

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,174

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:11,442

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,556

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,512

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,605

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:11,613

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:11,704

15. Alex Albon (T), Williams, 1:11,802

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11,961

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,081

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,319

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,391

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:13,353