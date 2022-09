Toto Wolff: «Hätten sonst nicht um den Sieg gekämpft»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte nach dem Rennen in Zandvoort die Strategie-Entscheidungen seiner Mannschaft, die von seinem Schützling Lewis Hamilton in Frage gestellt wurden.

Lewis Hamilton ärgerte sich im Qualifying sehr, als er vom ersten Platz zurückfiel und am Ende mit dem vierten Platz Vorlieb nehmen musste. Der Mercedes-Pilot blieb während der Safety-Car-Phase auf der Piste, während sein Teamkollege George Russell frische weiche Reifen holte, und entsprechend angreifen konnte, als das Rennen wieder freigegeben wurde.

Zuvor hatte ihn Max Verstappen gleich nach der Rennfreigabe überholt, nach Russell kam auch Charles Leclerc vorbei und Lewis machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und übte deutliche Kritik am Funk. Toto Wolff meldete sich auch über Funk direkt nach der Zieldurchfahrt und erklärte dem siebenfachen Weltmeister: «Es tut mir Leid, dass es nicht geklappt hat, wir haben getan, was wir heute früh diskutiert haben, wir gingen ein Risiko ein und es hat nicht funktioniert, aber lass uns diese Diskussion später im Büro führen, wenn wir unter uns sind.»

Im TV-Interview mit «Sky Sports F1» erklärte der Wiener dann: «Wir sind natürlich der Mülleimer für alle Emotionen des Fahrers, der nach der Aussicht auf den Sieg durchgereicht wurde und das ist natürlich hochemotional. Als Fahrer bist du auch alleine im Cockpit und siehst nicht, was abgeht.»

Und Wolff betonte: «Wir haben das am Morgen diskutiert und entschieden, dass wir Risiken eingehen werden, um den sieg zu holen. Er war auf Reifen unterwegs, die fünf Runden alt waren. Es war also die richtige Entscheidung, ihn nicht reinzuholen. Letztich ging es für ihn nicht auf, aber das nehme ich lieber in Kauf, um mit ihm um den Sieg zu feiern, als Zweiter oder Dritter zu werden.»

«Das Problem ist, das er vorne war, und da hatten wir zwei weitere Möglichkeiten: Du kannst Lewis an die Box holen, und er verliert dann die Position auf der Strecke an Max. Oder man holt beide rein, und in beiden Fällen hätte es nicht funktioniert. Es war das Risiko also Wert», ist sich der 50-Jährige sicher. Und dass Russell als Puffer auf der Bahn geblieben wäre, hätte auch nichts genützt, stellt er klar: «Dann wären beide auf alten Reifen gewesen. Wir hätten dann sicherlich den 2. und 3. Platz geholt, aber wir hätten mit Lewis nicht um den Sieg gekämpft.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4