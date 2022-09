Mattia Binotto: «Waren schlicht nicht schnell genug»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sprach nach dem Rennen in Zandvoort über das grösste Problem der Scuderia im 15. Saisonlauf und den verpatzten Boxenstopp von Carlos Sainz.

Charles Leclerc und Carlos Sainz durften das Rennen in Zandvoort von den Startplätzen 2 und 3 in Angriff nehmen, doch die gute Ausgangslage konnte das Duo nicht nutzen, um Polesetter Max Verstappen unter Druck zu setzen. Leclerc schaffte es als Dritter aufs Podest. Sainz musste sich nach einem verpatzten Boxenstopp und einer 5-sec-Strafe wegen des unsicheren Wiedereinfädelns in die Boxengasse nach einem Reifenwechsel mit dem achten Platz begnügen.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto seufzte nach dem Rennen: «Der entscheidende Faktor ist die Tatsache, dass wir einfach nicht schnell genug waren. Mit Blick auf das Tempo, das wir im Qualifying hatten, hatten wir auf ein besseres Ergebnis heute gehofft. Aber wenn man sich den Speed und die Performance des Autos anschaut, dann sieht man, dass diese das ganze Rennen hindurch nicht grossartig war. Speziell auf der Medium- und der harten Mischung waren wir nicht schnell, das hat unser Ergebnis beeinflusst.»

Der Ingenieur räumte ein: «Wir hatten wohl etwas Pech mit dem Boxenstopp von Charles und dem Safety-Car, weil er gerade reingekommen war.» Er fügte aber im gleichen Atemzug an: «Aber ich denke nicht, dass dies ausschlaggebend war.» Und er gestand: «Wir waren schlicht nicht gut genug – und das nun schon zum dritten Mal in Folge. Das war schon in Ungarn und in Spa so. Wir schöpfen das Potenzial des Autos nicht aus und da liegt etwas im Argen, das wir aus der Welt schaffen müssen.»

Mit der Umsetzung der technischen Direktive, die wegen der hüpfenden Autos seit Spa gilt und die Regeln bezüglich des Unterbodens beeinflusst, habe die Schwächephase aber nichts zu tun, ist sich Binotto sicher. «Nein, das ist nicht der Grund, auch wenn es in dieser Hinsicht einige Gerüchte gab. Wir hatten wie gesagt auch schon in Budapest kein gutes Rennen. Wir müssen das Gesamtpaket und vielleicht auch die Abstimmung hier in Zandvoort anschauen.»

Zum verpatzten Boxenstopp von Sainz, der lange auf seinen Reifenwechsel warten musste, weil die Reifen nicht bereit waren, sagte der Italiener: «Wir fällten die Entscheidung zu spät, da blieb keine Zeit mehr, um zu reagieren. Aber wie gesagt, all das müssen wir korrigieren. Aber diese Dinge kann man leichter aus der Welt schaffen. Sicherlich sollte das nicht passieren, aber ich bin mir sicher, dass wir in dieser Hinsicht in Zukunft stärker sein können. Ich mach mir darüber weniger Sorgen als über das Tempo des Autos.»

Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Ausfall





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4