Mattia Binotto: «Max Verstappen war schneller»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sprach am Rande des Monza-Rundkurses über die Probleme der Scuderia und seine Erwartungen hinsichtlich des Heimspiels der Italiener am Sonntag.

Das Ferrari-Team erlebte zuletzt keine einfachen Rennen, immer wieder ging etwas schief, und auch der gute Speed, den Charles Leclerc und Carlos Sainz am Anfang der Saison an den Tag gelegt hatten, scheint verloren gegangen zu sein. «Wenn man die jüngsten drei Rennen anschaut, dann sieht man, dass sie nicht grossartig für uns liefen», sagt denn auch Mattia Binotto.

Der Teamchef der Roten fasst zusammen: «In Ungarn fiel der Rennsonntag nicht berauschend aus, und in Spa hatten wir insgesamt ein schwieriges Wochenende. Und die Strecke dort ist der Piste hier in Monza sehr ähnlich. Auch in Zandvoort lief der Rennsonntag nicht nach Wunsch. Wir sind derzeit also nicht in Bestform.»

Ans Aufgeben mag Binotto aber nicht denken. «Wir analysieren die Daten der letzten Rennen und versuchen, uns aufgrund der Erkenntnisse zu verbessern. Und wenn ich mir die freien Trainings hier in Monza anschaue, dann war das Fahrgefühl viel besser als beim letzten Mal. Auch die Fahrzeugbalance funktionierte etwas besser. Insgesamt haben wir also ein gutes Gefühl», macht er sich Mut.

Im gleichen Atemzug betont der Italiener aber auch: «Wir wissen, dass Max Verstappen unglaublich schnell war, er hat nicht alles gezeigt, und auch wenn er nicht die Bestzeit aufgestellt hat, glaube ich, dass er schneller war als wir. Wie gewohnt war Mercedes am Freitag etwas im Hintertreffen, aber rechtzeitig zum Qualifying und Rennen sind sie dann jeweils schnell. Sie waren in den vergangenen Rennen jeweils schneller als wir.»

Die Tagesbestzeit hatte Ferrari-Pilot Carlos Sainz aufgestellt, der allerdings eine Startplatz-Strafe hinnehmen muss, weil er mit einer neuen Antriebseinheit ins Rennen geht, die das erlaubte Kontingent überschreitet. Sein Teamkollege Charles Leclerc drehte die drittschnellste Runde.

Binotto ist sich sicher: «Charles hat eine gute Chance im Rennen, weil er hoffentlich ohne Startplatz-Strafe auskommt. Wir denken, dass wir konkurrenzfähiger als in Spa sein werden, weil wir die meisten Probleme von Spa verstanden und gelöst haben. Und der Freitag hat gezeigt, dass wir hier in Monza sicherlich besser sein werden.»

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586

1. Training, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941