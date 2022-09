John Elkann: «Vollstes Vertrauen in Mattia Binotto»

Ferrari-Präsident John Elkann betont, dass er hinter Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und dessen Mannschaft steht, die sich zuletzt einige Fehler geleistet und dadurch wertvolle Punkte im WM-Kampf verloren hat.

«Hier in Italien mögen wir Mattia Binotto nicht als Teamchef. Er ist ein sehr guter Ingenieur, aber kein Teamchef», erklärte mir ein Mitarbeiter am Monza-Rundkurs. Und er beteuerte, dass er damit vielen seiner Landsleute aus der Seele spreche. Denn die Fehler bei der Scuderia werden nicht weniger. Sei es bei der Strategie oder den Reifenwechseln – irgendwie ist der Wurm drin, nachdem die Saison so vielversprechend begonnen hatte.

Und wie so oft wird von vielen Fans der Teamchef für sämtliche Versäumnisse verantwortlich gemacht. Doch intern geniesst Binotto viel Vertrauen, das betonte nicht zuletzt auch Ferrari-Präsident John Elkann. Er erklärte in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport»: «Wir haben vollstes Vertrauen in Mattia Binotto und schätzen alles, was er und alle unsere Ingenieure getan haben.»

«Aber es besteht kein Zweifel, dass die Arbeit in Maranello, in der Garage, an der Boxenmauer und am Lenkrad verbessert werden muss. Wir müssen weiterhin Fortschritte machen, und das gilt für die Mechaniker, die Ingenieure, die Fahrer und natürlich für das gesamte Managementteam einschließlich des Teamchefs», forderte der 46-Jährige.

Und Elkann betonte: «Wir haben gesehen, dass es noch zu viele Fehler gibt, was Zuverlässigkeit, Fahrweise und Strategie angeht. Unser Vertrauen in Binotto und sein Team war die richtige Entscheidung, und sie hat sich ausgezahlt. Dank ihnen sind wir konkurrenzfähig und gewinnen wieder. Aber ich bin nicht zufrieden, denn ich denke, wir können uns immer noch verbessern.»

Binotto sagte dazu: «Das Team und ich wissen, dass wir die volle Unterstützung bekommen, dazu brauchen wir keinen Artikel. Wir tauschen uns ständig aus, besprechend die Rennen nach dem Fallen der Zielflagge und sprechen auch über die Strategie. John Elkann zeigt viel Interesse an unserer Arbeit und unterstützt das Team. Intern gibt es also keine Zweifel. Natürlich ist es aber dennoch grossartig, so ein Interview zu lesen, denn es bestätigt, was wir bereits wissen.»

3. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,252 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,599

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,848

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,897

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,306

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,319

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,357

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,430

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,506

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,567

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,657

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,755

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,776

14. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,869

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,871

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,950

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,104

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,203

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,392

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,739





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586





1. Training, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941