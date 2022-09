Toto Wolff über Monza-Quali: «Schlechter als erhofft»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff war nach dem Monza-Qualifying zufrieden mit den Platzierungen von George Russell und Lewis Hamilton, nicht aber mit dem Rückstand der beiden auf die Pole-Zeit von Charles Leclerc.

Mit den Plätzen 5 und 6 hatten Lewis Hamilton und George Russell im Qualifying auf dem Autodromo Nazionale di Monza die bestmögliche Leistung erzielt. Das Silberpfeil-Duo reihte sich damit hinter den beiden Ferrari- und Red Bull Racing-Piloten ein. Der Rückstand auf die Bestzeit von Polesetter Charles Leclerc betrug aber mehr als 1,3 Sekunden.

Das dämpfte die Freude von Toto Wolff. Der Motorsportdirektor der Sternmarke erklärte: «Alles in allem war das Qualifying wohl etwas schlechter, als wir es uns erhofft hatten – nicht in Bezug auf unsere Platzierungen, die diesmal wahrscheinlich das bestmögliche Ergebnis für uns waren, sondern in Bezug auf den Abstand zur Spitze.»

«Wir sind gut in das Wochenende gestartet und waren nicht in der Lage, diesen Schwung über das ganze Wochenende hinweg fortzusetzen», seufzte der Wiener, der sich mit der Tatsache trösten durfte, dass Russell durch die Strafversetzungen der Konkurrenz in die erste Startreihe vorrücken darf. Er wird das Rennen neben Leclerc auf Position 2 in Angriff nehmen.

Hamilton muss hingegen wegen des Einsatzes neuer Motor-Komponenten, die das erlaubte Kontingent überschreiten, aus der letzten Startreihe losbrausen. Er fällt auf den 19. Startplatz zurück.

Wolff sagt dazu: «Ferrari hat einen fantastischen Job abgeliefert. Ich denke, das Positive ist, dass George vom zweiten Platz starten wird, obwohl er sich auf seinen gezeiteten Runden über schlechten Grip beklagte. Lewis muss wegen seiner Motorstrafe aus der letzten Reihe losfahren. Wir brauchen deshalb eine starke Aufholjagd, wenn wir in die Punkte fahren wollen.»

«Wir wussten bereits vor dem Wochenende, dass dies nicht das beste Pflaster für uns sein würde. Aber ich hoffe, dass wir unseren Trend fortsetzen können, im Renntrimm schneller zu sein als auf einer Qualifying-Runde, damit wir das Beste aus unseren Chancen machen können», ergänzte der 50-jährige Österreicher.

Startaufstellung Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,161 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,542

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,584

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,925

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,648

06. Fernando Alonso (E), Alpine, keine Zeit

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,306*

08. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,471

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,577

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,587

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,636

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,748

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,206*

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,130*

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,235*

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,908*

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,005*

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,429*

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,524*

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, keine Zeit*

*Strafversetzung

Qualifying, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,161 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,306

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,429

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,206

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,524

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,584

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,925

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,648

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,130

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,235

13. Nyck de Vries (NL), Williams, 1:22,471

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,577

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,587

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,636

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,748

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,908

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,005