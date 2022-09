Toto Wolff: «Schadensbegrenzung bei Lewis Hamilton»

In Monza kamen die beiden Silberpfeil-Piloten George Russell and Lewis Hamilton auf den Rängen 3 und 5 ins Ziel. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss: «Das war wohl das Maximum, das wir erwarten konnten.»

Im Italien-GP war die Ausgangslage für die beiden Mercedes-Piloten sehr unterschiedlich: George Russell durfte dank der Rückversetzungen der Konkurrenten von Startplatz 2 losfahren, Lewis Hamilton musste wegen einer Motorstrafe von Position 19 losfahren. Im Ziel waren die beiden Stallgefährten aber nicht weit voneinander entfernt: Russell schaffte es als Dritter aufs Treppchen, Hamilton komplettierte die Top-5.

«Wir waren eindeutig das drittschnellste Team, daher waren die Plätze 3 und 5 wahrscheinlich das Maximum, das wir erwarten konnten», erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff mit Blick auf das Ergebnis.

Der Wiener betonte aber auch: «Obwohl die Abstände nicht so gross waren wie in Spa, lag uns diese Strecke offensichtlich nicht. Es ging also darum, das Beste aus unseren Möglichkeiten zum machen und bei Lewis Schadensbegrenzung zu betreiben.»

«Es hat Spass gemacht, ihm dabei zuzusehen, wie er sich durch das Feld kämpfte. Am Anfang schien er festzuhängen, aber sobald die Reifen im Arbeitsfenster waren, war er sehr schnell. Was George betrifft, so hat er alles getan, was wir von ihm verlangt haben, und erneut eine fehlerfreie Leistung gezeigt», lobte der 50-Jährige.

«In der Meisterschaft liegen wir sechs Rennen vor Schluss 35 Punkte hinter Ferrari, jetzt müssen wir einfach weiter jede Woche unser Bestes geben und sehen, wo wir nach Abu Dhabi landen», gab Wolff die Marschrichtung vor.

Italien-GP, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6