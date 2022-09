Nyck de Vries bestätigt: Treffen mit Helmut Marko

Formel-1-Reservist Nyck de Vries steht nach seinem erfolgreichen GP-Debüt in Monza hoch im Kurs. Der Niederländer hat nun bestätigt, dass Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach dem Rennen in Österreich traf.

Mit dem neunten Platz im Italien-GP hat sich Nyck de Vries auf die Wunschliste mehrerer Formel-1-Teamchefs gesetzt. Der Mercedes-Reservist wird nach seinem erfolgreichen GP-Debüt als Ersatz für den erkrankten Williams-Stammpiloten Alex Albon mit mehreren Cockpits in Verbindung gebracht.

So soll er auch Aussicht auf den Platz im AlphaTauri-Team haben, den Pierre Gasly mit seinem erwarteten Wechsel zu Alpine freigibt. Eigentlich wollte das Team aus Faenza den Amerikaner Colton Herta im nächsten Jahr einsetzen, doch der IndyCar-Pilot verfügt nicht über genügend Superlizenz-Punkte für den Wechsel in die Königsklasse.

Und weil sich die FIA-Verantwortlichen weigern, eine Ausnahme für den Amerikaner zu machen, sieht sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach Alternativen um. Der Grazer traf sich auch schon mit de Vries, wie dieser in der niederländischen TV-Show «Humberto op Zaterdag» bestätigte: «Wie die Medien mitbekommen haben, bin ich nach Österreich gereist, um Helmut Marko zu treffen.»

Und das Schwesternteam von Red Bull Racing ist nicht der einzige Rennstall, der sich für de Vries interessiert. «Ich bin seit langem mit Williams im Gespräch und konnte dort auch am vergangenen Wochenende mein Debüt geben. Das wäre ein logischer Schritt», erklärte der 27-Jährige. Und er betonte: «Mit Alpine stehe ich seit Juli in Kontakt, und ich werde am Montag nach Budapest fliegen, um dort für sie zu testen.»

Er wäre bei jedem Team sehr glücklich, ein Stammcockpit zu besetzen, betonte de Vries ausserdem. Und er fügte bescheiden an: «Wir müssen abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, das liegt nicht in meinen Händen.» Seine Karriere habe durch das Monza-Wochenende an Schwung gewonnen. «Aber das ist keine Garantie für einen Sitz. So weit sind wir noch nicht», mahnte er.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6