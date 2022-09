Red Bull Racing: Keine Motor-Strafen mehr nach Monza?

Christian Horner bleibt trotz des komfortablen Vorsprungs von Red Bull Racing und Max Verstappen vorsichtig, wenn es um den WM-Titel geht. Der Teamchef spricht auch über die Motor-Strafen von Monza.

In Monza kassierten so viele Fahrer Strafversetzungen in der Startaufstellung, dass selbst die Experten der Formel-1-Teams über die Startaufstellung rätselten. Es dauerte auch Stunden, bis die Rennleitung die provisorische Startaufstellung veröffentlichte – nur um sie kurz darauf nochmals zu korrigieren. An der Reihenfolge änderte sich nichts, wohl aber an den Fussnoten, in denen die einzelnen Strafen erklärt wurden.

Zu den neun Fahrern, die nach hinten rücken mussten, gehörten auch die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez. Der Titelverteidiger, der die WM anführt, setzte den fünften Verbrennungsmotor ein, und kassierte dafür eine Strafversetzung um fünf Positionen. Sein Teamkollege aus Mexiko war mit dem vierten Verbrennungsmotor unterwegs und wurde dafür zehn Positionen nach hinten geschickt.

Dass Red Bull Racing in Monza für beide Fahrer eine Strafe in Kauf nahm, kam nicht von ungefähr. Teamchef Christian Horner bestätigte im SPEEDWEEK.com-Gespräch auf die Frage, ob man die Verbrennungsmotoren als Vorsichtsmassnahme getauscht habe: «Das stimmt. In Singapur wäre überholen viel schwieriger. Und wir haben eine gute Form im Rennen.» Diese setzte Verstappen mit seinem fünften Sieg in Folge einmal mehr unter Beweis.

Der Brite hofft, dass dies die letzten Rückversetzungen für Verstappen und Pérez in diesem Jahr waren. «Wir hoffen, dass wir nun ohne weitere Strafen bis zum Saisonende kommen», sagte er, und blieb auch beim Thema WM-Titel vorsichtig – obwohl Verstappen und Red Bull Racing über einen grossen Vorsprung verfügen.

Auf die Frage, ob die Saison angesichts des Vorsprungs von Max Verstappen und von Red Bull Racing in den WM-Wertungen schon gelaufen sei, winkte Horner ab: «So sehen wir das nicht. Wir hatten bisher ein faszinierendes Jahr, aber es sind noch einige Rennen zu fahren und wir schauen immer nur auf das nächste. Auch wenn wir bisher einige fantastische Leistungen erbringen konnten.»

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6