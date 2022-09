Oscar Piastri (McLaren): Angst wegen Daniel Ricciardo

Der kommende McLaren-Fahrer Oscar Piastri gibt zu, dass er Angst davor hatte, seinen Landsmann Daniel Ricciardo anzurufen und ihm die Wahrheit zu sagen. Aber dann kam alles ganz anders.

Wochenlang war unklar: Bleibt der 21-jährige Oscar Piastri in Alpine-Diensten oder ist eben doch der bei McLaren unterzeichnete Vertrag gültig? Erst Anfang September stand fest – der Formel-2-Champion von 2021 wird in der Saison 2023 sein GP-Debüt für McLaren geben. Alpine wurde für das Vorgehen in Sachen Piastri erheblich kritisiert, auch von Formel-1-Champion Nico Rosberg.

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo sagte, nachdem er von McLaren ausrangiert wurde: «Das ist kein schönes Gefühl.» Er sprach auch darüber, wieso es für ihn okay wäre, wenn er 2023 keinen Platz mehr in der Formel 1 erhielte.

Oscar Piastri, am 6. April 2001 in Melbourne geboren, gibt zu: Er hatte Angst, Daniel Ricciardo anzurufen und ihm zu eröffnen, was passieren würde. Im Podcast «In the fast Lane» sagt Piastri: «Ich hatte zwar vor, mich bei ihm zu melden. Aber das Timing passte nicht. Daniel war beim Rennen beschäftigt, und ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, ob er überhaupt etwas von mir hören wollte. Ich habe mir lange überlegt, was ich ihm sagen will – aber dann kam er mir zuvor.»

Als Ricciardo mit seinem Landsmann sprach, stellte sich gemäss Oscar schnell heraus, dass Daniel auf ihn nicht wütend ist. Piastri weiter: «Es war fabelhaft, dass Daniel sich gemeldet hat. Daniel ist eben ein echter Profi. Mein Respekt vor ihm war schon vorher sehr gross, und die Art und Weise, wie er auf das alles reagiert hat, hat meine Achtung vor ihm weiter verstärkt.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6