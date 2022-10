Toto Wolff über Suzuka: «Einige Herausforderungen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff wirft einen kritischen Blick zurück auf das Singapur-Wochenende und warnt, dass auch der Grand Prix in Japan kein leichtes Rennen für die Silberpfeile sein wird.

Der Singapur-GP verlief für das Mercedes-Duo nicht wie erhofft: Lewis Hamilton durfte von der dritten Position losfahren, kam aber letztlich nur als Neunter ins Ziel. Sein Teamkollege George Russell hatte von Anfang an kein leichtes Spiel, weil er wegen des Einsatzes neuer Motor-Teile aus der Box losfahren musste. Er kreuzte die Ziellinie als Vierzehnter.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff fasst denn auch rückblickend zusammen: «Es war ein sehr schwieriger Sonntag für uns in Singapur.» Gleichzeitig betont er aber auch: «Dennoch gab es etwas Positives zu berichten, denn wir konnten einen Eindruck vom Tempo und Potenzial des Autos erhalten.»

«Das konnten wir im Rennen allerdings nicht in Punkte ummünzen, obwohl das Auto bei freier Fahrt konkurrenzfähig war», fügt der Wiener an. «Wir hatten in den letzten Tagen viel zu besprechen und zu analysieren, und wir haben viele Lehren daraus gezogen. Zum Glück können wir uns schnell auf das nächste Rennen und eine neue Herausforderung konzentrieren, die wir angehen werden», tröstet er sich.

«Unser Ziel ist es, den Schwung, den wir vor Singapur hatten, wiederzufinden und aus der positiven Performance des Autos Kapital zu schlagen. Es gibt noch fünf Möglichkeiten, gute Punkte zu holen und das Jahr stark zu beenden», macht sich Wolff Mut.

Der Kopf der Sterntruppe weiss aber auch: «Suzuka wird unser Auto vor einige Herausforderungen stellen. Es wird schwer sein, die Qualifying-Leistung zu wiederholen, die wir in Singapur erbracht haben. Aber ich hoffe, dass wir das mit einem stärkeren Sonntagnachmittag ausgleichen können.»

Zum Rennwochenende in Suzuka sagt Wolff: «Die Formel 1 war seit 2019 nicht mehr in Japan, und das Team freut sich sehr darauf, wieder dort zu sein. Es ist eine ganz besondere Strecke, eine der grössten Herausforderungen für Mensch und Maschine. Und wir haben auch all die grossartigen japanischen Fans vermisst.»

Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6