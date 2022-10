Singapur-GP 2023 schneller: Pisten-Layout modifiziert

Lando Norris in der Tunnel-Passage

So sieht das Layout für den Grand Prix 2023 aus

So sah das Strecken-Layout bisher aus

Der Vorverkauf für den beliebten Nacht-GP von Singapur 2023 läuft. Dabei ist aufgefallen: Das auf der Homepage des Veranstalters gezeigte Layout der Strassenrennstrecke ist neu – der Verlauf wird flüssiger.

Wenn die Formel-1-Fahrer in gut einem Jahr zum Wochenende des Grossen Preises von Singapur fliegen, werden sie ein anderes Pisten-Layout entdecken – einige Kurvenkombinationen werden entfernt, um den Streckenverlauf flüssiger zu gestalten, damit werden 2023 höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht, und auch das Überholen wird leichter.

Weder der Veranstalter des spektakulären Nachtrennens noch FIA oder Formel 1 haben über die geänderte Streckenführung informiert. Doch wer auf der Homepage des Veranstalters Kanten bestellen will, der merkt schnell – das ist nicht mehr die gleiche Strecke.

Der Streckenverlauf bis Kurve 14 ist wie bisher. Dann jedoch (siehe auch unsere beiden Abbildungen) gibt’s keine markante Verlangsamung mehr durch die Kombination 15/16/17, sondern nur einen Linksknick. Komplett gestrichen ist die Passage 18 bis 21 durch den Tunnel an der Marina Bay. Dadurch entsteht nach Kurve 14 ein Vollgasbereich, in welchem es leicht sein sollte, an einem Gegner vorbeizugehen.

Änderungen an Strecken-Layouts sind in Mode: Vor dem WM-Finale 2021 wurde der Yas Marina Circuit von Abu Dhabi geändert, und auch der australische Kurs im Albert-Park von Melbourne wurde frisch gestaltet, um besseren Sport zu ermöglichen.





Singapur-GP: Alle Sieger

2008: Fernando Alonso (E), Renault

2009: Lewis Hamilton (GB), McLaren

2010: Fernando Alonso (E), Ferrari

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Sebastian Vettel (D), Ferrari

2022: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing