Lewis Hamilton: Letztes Mercedes-Update in Austin

Lewis Hamilton und George Russell konnten in Singapur und Japan zusammengezählt nur 16 WM-Zähler einfahren. Umso grösser ist die Motivation, in Austin mit neuen Teilen Wiedergutmachung zu leisten.

Die vergangenen beiden Grands Prix in Singapur und Japan verliefen für das Mercedes-Team nicht nach Wunsch. Beim Nachtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit ging Russell mit Platz 14 leer aus, sein Teamkollege Lewis Hamilton sammelte als Neunter noch zwei Punkte.

Beim darauffolgenden WM-Lauf in Suzuka fiel die Bilanz etwas besser aus. Russell erntete als Achter noch vier Punkte, der siebenfache Weltmeister im Team wurde Fünfter und durfte sich über zehn frische WM-Zähler freuen. Damit war man beim Team-Weltmeister des vergangenen Jahres jedoch nicht zufrieden.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff betont rückblickend: «Die beiden Rennen in Singapur und Japan verliefen frustrierend für das Team, da wir nicht die freie Fahrt hatten, um das Renntempo des Autos auch wirklich nutzen zu können.»

«Wir wollen diese Saison stark abschliessen, und die Ergebnisse der letzten beiden Rennen haben uns noch stärker motiviert, das auch zu schaffen», fügt der Wiener trotzig an. Und er stellt klar: «Wir müssen die Zeit, die wir auf der Strecke sind, möglichst gut nutzen, um nicht nur in dieser Saison Fortschritte zu erzielen, sondern auch, um möglichst viele Erkenntnisse für die Saison 2023 zu sammeln.»

Neuerungen für Hamilton und Russell

Deshalb gibt es für Hamilton und Russell fürs 19. Kräftemessen des Jahres auch noch einmal neue Teile. Wolff dazu: «In Austin bringen wir unser letztes Update in diesem Jahr. Es wird unsere Lage nicht drastisch verändern, aber wir hoffen, dass es uns einen Schritt nach vorne und damit näher an die Spitze bringt.»

«Austin ist eine grossartige Stadt, die wir alle gerne besuchen. Der Circuit of the Americas ist eine anspruchsvolle Strecke, auf der wir schon oft spannende Rennen gesehen haben. Wir freuen uns also darauf, dieses Jahr wieder auf dieser Strecke Gas zu geben und den Fans eine tolle Show zu bieten», sagt der 50-Jährige zum anstehenden Rennwochenende in Texas.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8