George Russell: Max Verstappen war nicht der Beste

Vor Jahren traten sie im Kartsport gegeneinander an, nun fahren sie alle in der Königsklasse: Mercedes-Ass George Russell über seine langjährigen Gegner Albon, Verstappen, Norris, Leclerc und de Vries.

Die erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der vergangenen Jahre befinden sich im Herbst ihrer Karriere: Sebastian Vettel (53 GP-Siege, vier WM-Titel) hört Ende auf, Lewis Hamilton (103 Siege, sieben WM-Titel) und Fernando Alonso (32 Siege, zwei WM-Titel) wollen noch ein paar Jährchen anhängen.

Dahinter folgte eine neue Generation von Piloten, die vor Jahren schon mal gegeneinander antrat – im Kartsport, dann in Nachwuchskategorien wie Formel 3 (oder GP3) sowie GP2 oder Formel 2. Diese Generation besteht aus Piloten wie Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Nyck de Vries, George Russell und Alex Albon.

Mercedes-Fahrer George Russell sagt: «Von den früheren Kart-Jungs war Nyck der einzige Fahrer, der sich damit schwertat, in die Königsklasse zu kommen. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass er in die Formel 1 gehört.»

Der Mercedes-Reservist sprang in Italien bei Williams ein, als Alex Albons Blinddarm Ärger machte. Der Niederländer wurde beachtlicher Neunter. Danach stand er auf dem Wunschzettel der meisten Teams, die noch Cockpits zu vergeben hatten. Red Bull liess sich diese Chance nicht entgehen – Nyck de Vries fährt 2023 für AlphaTauri, neben Yuki Tsunoda. Pierre Gasly zieht zu Alpine.



George Russell sagt weiter, dass Max Verstappen nicht immer die Nase vorne hatte: «Ich habe Nyck immer geschätzt. Im Go-Kart war er der Beste, er war jener Fahrer, den es zu schlagen galt. Er ist von uns allen wahrscheinlich der erfolgreichste im Kartsport. Um in die Formel 1 zu kommen, muss man seine Chance nutzen, doch manchmal stehen die Sterne einfach ungünstig.»

«Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie er sich schlagen wird. Ich zweifle nicht daran, dass er gut abschneiden wird. Er hat alle Grundlangen, um ein toller Formel-1-Pilot zu werden.»



Ähnliche Töne von Lando Norris: «Nyck ist eindeutig ein prima Fahrer. Er hat das jahrelang im Kartsport bewiesen. Er hat im Kart teilweise dominiert, dazu ist er Formel-E-Weltmeister – ein Top-Pilot. Und er hat in Monza einen herausragenden Job gemacht, als er für Albon eingesprungen ist. De Vries hat seinen Wert unter Beweis gestellt.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8