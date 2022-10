Kevin Magnussen: Plädoyer für Mick Schumacher

Mick Schumacher weiss immer noch nicht, ob er im nächsten Jahr im Haas-Renner sitzen wird. Sein Teamkollege Kevin Magnussen findet: Der Deutsche verdient es, in der Königsklasse mitzukämpfen.

Mick Schumacher weiss noch nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht: Die Haas-Teamführung lässt sich wie angekündigt Zeit mit der Entscheidung, wer 2023 im zweiten Cockpit neben Kevin Magnussen sitzen wird. Die Vorgabe ist klar: Das Team erwartet von Schuhmacher weiterhin starke Leistungen und frische WM-Punkte in den letzten vier Rennen der Saison.

Schumacher, der einen schwierigen Start ins Jahr erlebt hat und sowohl in Saudi-Arabien als auch in Monaco harte Crashs hat einstecken müssen, zeigt Verständnis für die kritischen Worte von Rennstall-Besitzer Gene Haas, der betont hatte: «Mick Schumacher kostet uns ein Vermögen.» Es sei das gute Recht des Teambesitzers, seine Meinung zu äussern, erklärte der Deutsche in Austin.

Sein Teamkollege Kevin Magnussen hofft auf einen Verbleib von Mick im Team. Er erklärte am Rande des Circuit of the Americas: «Ich denke, Mick hat sich im Verlauf des Jahres verbessern können. Am Anfang mochte er das neue Auto wohl nicht so sehr, und es fehlte das Vertrauen. Aber dieses hat er mittlerweile gefunden und zuletzt war es wirklich schwierig für mich, ihn zu schlagen.»

Deshalb kommt er zum Schluss: «So, wie er derzeit fährt, hat er einen Platz in der Formel 1 verdient.» Gleichzeitig mahnt der 30-Jährige: «Aber natürlich liegt es nicht in meinen Händen, die Entscheidung über den zweiten Fahrer zu treffen. Ich kann ihm nur das Beste wünschen.»

Schumacher schaffte es in den bisherigen 18 Saisonläufen erst zwei Mal in die Punkte: In Silverstone wurde er Achter, beim darauffolgenden Rennen auf dem Red Bull Ring schaffte er es sogar auf den sechsten Rang. Zum Vergleich: Magnussen holte bereits fünf Mal WM-Punkte in diesem Jahr und hat deshalb auch zehn WM-Zähler mehr auf dem Konto. Damit belegt er den 14. WM-Rang, Schumacher ist derzeit WM-Sechzehnter. Keiner der beiden konnte in den letzten sieben Rennen punkten.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8