Mick Schumacher: Haas-Entscheidung erst nach Mexiko

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt über Mick Schumacher: «Es liegt in seinen Händen und Füssen, zu zeigen, was er kann»

Das Haas-Team hat noch nicht entschieden, welcher Pilot im nächsten Jahr im zweiten GP-Renner neben Kevin Magnussen sitzen wird. Mick Schumacher muss sich gedulden – und punkten, wenn er sein Cockpit behalten will.

Noch haben sich Formel-1-Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner nicht entschieden, welcher Pilot im nächsten Jahr den zweiten Platz im US-Rennstall neben Kevin Magnussen bekommen wird.

An Kandidaten mangelt es nicht, neben dem aktuellen Haas-Fahrer Mick Schumacher werden auch Schumachers Landsmann Nico Hülkenberg und der aktuelle McLaren-Pilot Daniel Ricciardo als mögliche Kandidaten für den Platz 2023 gehandelt.

Die Vorgabe von Gene Haas für Mick Schumacher ist klar: Der Deutsche muss punkten, will er sein Cockpit nicht verlieren. Und auch Teamchef Steiner betonte gegenüber «RTL/ntv»: «Wenn ich von Leistung spreche, dann meine ich damit Punkte. Zwölfter oder Dreizehnter werden, ist nicht die Leistung, die wir brauchen. Leistung heisst Punkte holen.»

Mick Schumacher habe es in der Hand, sich zu beweisen, fügte der Südtiroler an. «Er sitz im Auto. Andere können das nicht beweisen. Es liegt in seinen Händen und Füssen, zu zeigen, was er kann. Logischerweise ist das Druck. Aber Druck ist ja nichts Schlechtes. Weil man eine Möglichkeit mit dem Druck bekommt.»

«Ich bin da ehrlich: Es ist immer noch 50 zu 50. Es ist noch nichts entschieden. Natürlich werden wir die Entscheidung nicht zwischen den Rennen in Austin und Mexiko treffen, weil die Zeit dafür schlicht fehlt. Das nächste Mal, dass sich die Gelegenheit dazu ergibt, ist die Woche nach Mexiko, in der kein Rennen stattfinden wird», erklärte Steiner ausserdem

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8