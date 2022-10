Dietrich Mateschitz: Applaus für einen Visionär

Mit Dietrich «Didi» Mateschitz hat der Motorsport einen seiner grössten Förderer verloren. Die Nachricht vom Tod des Red Bull-Chefs traf die Szene hart. Die Szene verneigt sich am Rennsonntag noch einmal vor dem Steirer.

«Ich glaube, er war jemand ganz Besonderes, der immer das geschafft hat, wovon andere nicht gedacht hätten, dass es überhaupt möglich ist», sagte Sebastian über Dietrich «Didi» Mateschitz, der im Alter von 78 Jahren den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren hat.

Der Heppenheimer hat von 2010 bis 2013 vier Mal in Folge den Weltmeister-Titel in der Formel 1 mit Red Bull Racing erobert. Er ist nur einer von vielen Rennfahrern, die dank der Förderung von Red Bull den Weg auf die grosse Racing-Bühne gefunden haben.

Mateschitz hat die Motorsport-Welt und speziell die Formel 1 geprägt. Er besass zwei GP-Rennställe und griff vielen Talenten während ihrer frühen Karriere unter die Arme. Die Trauer ist gross, auch bei Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Der Italiener erklärte: «Ich bin tieftraurig, die Nachricht zu hören, dass Dietrich Mateschitz gestorben ist. Er ist ein grosser Mann gewesen, ein Mann der Visionen. Die Formel 1 war seine grosse Liebe. Seine Energie bleibt bei uns, und unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Energie weiterzutragen. Wir sind in Gedanken bei Red Bull, AlphaTauri, seinen Freunden und seiner Familie. Wir werden dich vermissen, aber in den Herzen bist du immer bei uns.»

Die Formel 1 wird den grossen Förderer Mateschitz vor dem Start ehren, wie Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com vor dem Rennstart der MotoGP-Rennstart verriet. «Wir werden am MotoGP-Grid eine Gedenkminute für Herrn Mateschitz abhalten. Aber nicht eine Schweigeminute, sondern wir werden eine Minute lang applaudieren. Denn wir sind sicher, das wäre in Didis Sinne. Ich habe auch mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali beim Grand Prix in Austin gesprochen. Sie werden am Sonntag dasselbe machen. Und wir werden diese Minute auch beim Superbike-WM-Lauf in Argentinien durchführen.»

