Günther Steiner: Enttäuschung nach Austin-Qualifying

Haas-Teamchef Günther Steiner erlebte im Abschlusstraining zum Heimspiel seiner Mannschaft eine Enttäuschung. Weder Kevin Magnussen noch Mick Schumacher schafften den Sprung ins zweite Qualifying-Segment.

Ein Dreher wurde Mick Schumacher im Abschlusstraining auf dem Circuit of the Americas zum Verhängnis, denn dadurch belegte er bloss den zweitletzten Platz. Dass er dank der Rückversetzung von Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou auf den 18. Platz vorrücken darf, ist für den Haas-Piloten und Teamchef Günther Steiner nur ein schwacher Trost.

Denn das Team hatte sich für das Heimspiel mehr erhofft. Zumal auch Kevin Magnussen auf Position 16 landete und damit im Q1 hängenblieb. Auch der Däne gewinnt dank der Motorstrafe des Chinesen eine Position, dennoch fällt die Bilanz von Steiner entsprechend schlecht aus.

Der Südtiroler gesteht: «Wir haben nicht mit dieser Leistung gerechnet. Es sah nämlich zunächst so aus, als würden wir mindestens den Sprung ins Q2 schaffen. Doch so kam es nicht.» Und er erklärt: «Das dritte Training zuvor lief schon nicht reibungslos, wir hatten ein Hydraulik-Leck an Micks Auto. Er konnte zwar ein paar Runden drehen, aber das war natürlich nicht ideal.»

«Beide Fahrer blieben beim zweiten Q1-Versuch nicht fehlerfrei, und da das Mittelfeld so hart umkämpft ist, kannst du entweder ins Q3 kommen oder im Q1 ausscheiden, und bei uns trat diesmal Letzteres ein», kritisierte Steiner, der mit Blick aufs Rennen aber zuversichtlich bleibt. «Kevin hatte im Renntrimm einen vernünftigen Speed, deshalb hoffen wir, dass wir im Mittelfeld mitkämpfen können. Wir können noch nach vorne rücken und bereiten uns nun bestmöglich aufs Rennen vor.»

Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244