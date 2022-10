Live-Ticker USA-GP: So gehen sie ins Rennen

Vier Fahrer mussten nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) strafversetzt werden. Wir zeigen, wie die Startaufstellung wirklich aussieht.

Ein Fünftel des Formel-1-Felds in Austin (Texas) musste nach der Qualifikation zum USA-GP Strafen kassieren, dann entstand das grosse Plätzewechseln. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist dabei der grösste Verlierer: Wegen des Einbaus eines neuen Motors und eines neuen Turboladers hiess es – zehn Ränge zurück; also statt zweiter Startplatz nur Position 12.

Um je fünf Ränge zurück mussten Sergio Pérez (Vierter in der Quali, nun Neunter), Fernando Alonso (Neuntschnellster in der Quali, nun auf Startplatz 14) sowie Guanyu Zhou im Alfa Romeo (14. im Abschlusstraining, nun Zweitletzter). In den Autos des Mexikaners, des Spaniers und des Chinesen wurde ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut.

Ab 13.20 Uhr europäischer Zeit gehen wir mit unserem beliebten Live-Ticker online, damit verpassen Sie keinen Moment der Action vom Circuit of the Americas (COTA). Weiter unten finden Sie zudem die wichtigsten Termine der Fernsehsender.





USA-GP: So gehen sie ins Rennen

01. Carlos Sainz (E), Ferrari

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

06. Lando Norris (GB), McLaren

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Alex Albon (T), Williams

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

14. Fernando Alonso (E), Alpine

15. Kevin Magnussen (DK), Haas

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

17. Esteban Ocon (F), Alpine

18. Mick Schumacher (D), Haas

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244





USA-GP im Fernsehen

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.55: SRF 2 – Zusammenfassung Qualifying

20.25: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:00: ORF – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen